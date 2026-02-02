シャトレーゼは、鬼や恵方巻をモチーフにした「節分スイーツ」を、全国のシャトレーゼにて2月1日から2月3日まで、数量限定・期間限定で販売する。

まず登場するのは「節分 赤鬼太郎」。節分の赤鬼をイメージしたスイーツで、ホワイトチョコチップと酸味のあるダイス苺、クッキークランチを入れたホワイトチョコクリームを、ほんのり甘酸っぱい苺クリームで包み、レモンクリームやチョコレートで鬼の顔を表現している。青鬼太郎との食べ比べもおすすめとされている。

続いて「節分 青鬼太郎」。節分の青鬼をイメージしたスイーツで、りんごクリームにマシュマロと酸味のあるりんごゼリー入りソースを加え、アーモンドクッキークランチとホワイトチョコチップを混ぜ込んだ。ヨーグルトクリームと組み合わせ、さっぱりとした口どけと優しい味わいに仕上げているという。

最後は「節分 恵方巻ロール」。ふんわり焼き上げたココアスポンジで、苺、キウイ、りんごシロップ漬け、カスタードクリーム、ホイップクリームを巻き、恵方巻に見立てたロールケーキとなっている。北海道産純生クリームを使用したホイップクリームのミルク感と、甘酸っぱいフルーツの味わいが特徴。2026年の恵方は南南東とされている。