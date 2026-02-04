お笑い芸人の東野幸治が1月30日深夜、ABCラジオ『東野幸治のホンモノラジオ』(毎週金曜25:00～26:00)に出演し、お笑いコンビ・元ジャリズムのオモロー山下の結婚を祝福した。

東野幸治

東野幸治、オモロー山下から“結婚報告”電話を明かす

オモロー山下は1月29日、自身のXにて「この度、結婚することになりました！私は57歳なんですが、お相手は35歳とお若く、私みたいな初老と人生を共にしてくれる聖母のような優しい方です。これからも芸人、投資家などさまざまなジャンルで頑張っていきたいと思いますので、応援いただければ幸いです。今後ともよろしくお願い致します」と結婚を報告していた。

これを受けて番組冒頭、東野は「僕にも連絡がありまして、留守番電話にメッセージがあった」と明かし、「電話かかってきたっていう段階で、『あ、もうこれ結婚やな』っていうのはすぐにちょっと分かって。折り返し電話して『おめでとう。また会うことあったらお祝いさせてください』と。いろんな方に連絡してるだろうから早々に切ったんですけども」と振り返った。

続けて、ジャリズム時代の山下の相方だった、番組アシスタントの渡辺あつむに話を振ると、「メールいただきました」とのこと。

東野が「メール!?」と驚くと、渡辺は「先輩には電話じゃないですか。同期以下はまあ」としつつ、「元相方にわざわざ『ありがとう』という話ですよ」と山下からの連絡を振り返っていた。

そして東野は、「さっきもあつむ君と本番前にしゃべってましたけども、抜かりのない文章」と山下の結婚報告について感想を述べ、「昔の山下さんだったら、僕も芸人ですからってちょっとふざけた文章にするはずが、どこをどう切り取っても炎上しないように(笑)。 素晴らしいのか、逃げ腰なのか。面白くない柔道の試合みたいな」と笑いつつ、ツッコミを入れた。

しかし最後には、「無事に結婚っていうことで本当に良かったと思います。お母さんもきっと喜んでいると思います」としみじみ祝福の言葉を述べていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoタイムフリーで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、公式YouTubeでは、タイムフリー聴取期間終了後に過去放送分を配信している。