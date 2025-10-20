お笑いコンビ・藤崎マーケットのトキが17日深夜、ABCラジオ『東野幸治のホンモノラジオ』(毎週金曜25:00～26:00)にゲスト出演。話題の“カラオケ盆踊り”を振り返った。

東野幸治

カラオケと盆踊りを融合させた“カラオケ盆踊り”が万博で大盛況

13日に閉幕した大阪・関西万博。吉本興業の民間パビリオン「よしもと waraii myraii館」では、毎夜、「盆踊りのアシタ」と題し、カラオケと盆踊りを融合させた“カラオケ盆踊り”が大盛況。常連MCとして会場を盛り上げたトキは、「13日だけを僕は楽しみに踊ってきてる。4月から踊ってるんですよ」と本音を吐露。「一般の方がカラオケを歌う。そこで芸人がひたすら踊る。これが“カラオケ盆踊り”」と説明しながら、「2時間ひたすらですよ? そして、人気になって延長になって、3時間になったんです。休憩10分!」と苦々しくぼやいた。

東野が、「恐ろしい仕事やな。でも、みんな笑顔なんでしょ?」とフォローするも、トキは、「踊ってるヤツ以外はみんな笑顔です。笑顔ちゃいますよ、あんな意味わかんないやつ」とバッサリ。開幕当初は楽しさもあったというが、半年もの間、盆踊りをし続けたため、「いつ終わんねん」と怒りがフツフツ。「吉本の社員が、終わってポカリを差し出してくれるんですけど。3時間踊ったあとは、でっかいペットボトルでいいんですよ。どこで売ってんの!? っていう細いやつを渡してくるんです。なめてるやん!」と不満タラタラだった。

また、藤崎マーケットとレイザーラモンは、“神4”として大活躍。東野が、「紅白歌合戦もやったらええんちゃうの?」「“神4”が踊れば、全員が踊るわけやん?」と期待を寄せると、トキは、「やらせていただけるなら……」と満更でもない様子。さらに、「腕があんねん。お前ら、何回目のブレイクやねん。めちゃくちゃすごいやんけ!」と大絶賛され、思わず照れ笑い。世間に再注目され、「ありがたい気持ちはある」一方で、「それ以上に踊らされてる。体つきも5キロ痩せましたし、足も倍ぐらい太くなりましたし」と最後までこぼしていた。

閉幕前の収録だったこの日の放送で、最終日について、「泣きはしないと思う。憎しみだけで踊ってたので、目から血が出るかもしれない」と語っていたトキ。大盛況だった同パビリオンでは、閉幕までの184日間で、笑顔検知ツールで集めた笑顔の数1,027万5,874を記録。「単一イベントにてAIで検知された笑顔の最多数」として、ギネス世界記録に認定された。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoタイムフリーで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、公式YouTubeでは、タイムフリー聴取期間終了後に過去放送分を配信している。