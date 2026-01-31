お笑い芸人のケンドーコバヤシが、31日に放送されたCS・フジテレビONEの番組『ケンドーコバヤシの重大発表!』で、昨年8月に一般女性と結婚したことを発表。番組のロケが行われた1月に、第一子となる長男が誕生したことも明かした。

タイ・バンコクでのロケで発表したケンコバ。同行したくっきー!(野性爆弾)はこのロケでケンコバが何か重大なことを発表するということ以外は何も聞かされておらず、到着早々から丸2日バンコク中を連れ回された後だったため、予想を超える内容をにわかには信用できなかったが、事実だとわかり歓喜。現場は驚きとともに祝福ムードに包まれた。

番組はその告白とともにエンディングを迎えるが、別途、くっきー!が得意のイラストで祝福(＝上写真)。母子ともに吉本新喜劇のやなぎ浩二の顔に描かれているが仲睦まじい様子となっている。

この放送の模様は、2月1日(21:30～)、2日(24:00～)に再放送。FOD、スカパー! J:COMなどの配信サービスでお視聴可能となっている。