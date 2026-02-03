【2026年2月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。

今週は、これから旬を迎えるあさりを使用したお弁当や人気ラーメン店監修の味噌ラーメンなど、注目の商品が目白押しです!

2026年2月の新商品5品まとめ(2月3日〜2月9日)

「あさり御飯と鮭御飯の鶏黒酢あん弁当」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 東北、関東、新潟県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

2種類の御飯と鶏の黒酢あん，野菜のかき揚げ，蓮根とひじきの炒め煮など、複数のおかずが楽しめるお弁当です。

「ごろっとチキンのトマトクリームソース」(321円)

価格 : 321円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、近畿、中国、四国、九州

トマトクリームソースに、ごろっとカットしたローストチキンとマッシュポテト、チーズを乗せて焼いた、温めて美味しいロール商品です。

※2月4日以降順次発売

「コクと旨味のキムチチゲスープごはん」(464円)

価格 : 464円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

キムチのコクが感じられる旨辛スープに、御飯と野菜，豆腐，豚肉を合わせたスープごはんです。

※2月4日以降順次発売

「札幌すみれ監修濃厚みそラーメン」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

北海道札幌市の人気ラーメン店｢すみれ｣監修商品。濃厚な味わいの味噌ラーメンです｡

※2月4日以降順次発売

「あさりのボンゴレスパゲティ」(518円)

価格 : 518円

販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、九州

あさりの旨味がつまったソースに、ふっくらと仕上げたあさりを組み合わせたパスタです。

※2月4日以降順次発売

まとめ

今週は「あさりのボンゴレスパゲティ」や、「あさり御飯と鮭御飯の鶏黒酢あん弁当」など、これから旬を迎えるあさりをたっぷり使用した商品が登場!

また、旨辛スープにごはんを組み合わせた「コクと旨味のキムチチゲスープごはん」や、北海道の人気ラーメン店「すみれ」が監修した「札幌すみれ監修濃厚みそラーメン」は、体を芯から温めてくれる、寒さが厳しい今の季節にぴったりな商品です。

そのほか、ローストチキンを贅沢に挟んだ「ごろっとチキンのトマトクリームソース」など、ボリューム満点な惣菜パンも発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用