本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。

今週は、これから旬を迎えるあさりを使用したお弁当や人気ラーメン店監修の味噌ラーメンなど、注目の商品が目白押しです!

2026年2月の新商品5品まとめ(2月3日〜2月9日)

  • 「セブンイレブン 2026年2月の新商品」

    「セブンイレブン 2026年2月の新商品」

【2026年2月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2026年2月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【セブン - イレブン】1つ税抜100円以下の冷凍おにぎり「鶏ごぼう」「鮭&おかか」が登場!
【セブン-イレブン】パウダースペースを東京都・九段南大妻通り店など店舗限定で設置 - ヘアアイロン貸し出しも
【セブンイレブン】バレンタインシーズンに「私の好きチョコみっけ!」開催! 小枝パイやカヌレなどチョコスイーツ集合
【セブンイレブン】CHOCOLATE BANK監修の新作アイス2種が登場! カカオフルーツや完熟バナナを使用したスイーツ
【セブンイレブン】中華まん2個買うとドリンク1本もらえる! 期間限定キャンペーン
セブンカフェ購入でスイーツ30円引き! レシートクーポン配布キャンペーン実施
【セブン‐イレブン】「世界の山ちゃん」監修! 幻のコショウを使用した揚げ鶏、おむすびなど9商品を東海エリア限定で発売
【2026年1月・2月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2026年1月・2月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
関連画像をもっと見る

「あさり御飯と鮭御飯の鶏黒酢あん弁当」(645円)

  • 「あさり御飯と鮭御飯の鶏黒酢あん弁当」(645円)

    「あさり御飯と鮭御飯の鶏黒酢あん弁当」(645円)

価格 : 645円
販売地域 : 東北、関東、新潟県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

2種類の御飯と鶏の黒酢あん，野菜のかき揚げ，蓮根とひじきの炒め煮など、複数のおかずが楽しめるお弁当です。

「ごろっとチキンのトマトクリームソース」(321円)

  • 「ごろっとチキンのトマトクリームソース」(321円)

    「ごろっとチキンのトマトクリームソース」(321円)

価格 : 321円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、近畿、中国、四国、九州

トマトクリームソースに、ごろっとカットしたローストチキンとマッシュポテト、チーズを乗せて焼いた、温めて美味しいロール商品です。
※2月4日以降順次発売

「コクと旨味のキムチチゲスープごはん」(464円)

  • 「コクと旨味のキムチチゲスープごはん」(464円)

    「コクと旨味のキムチチゲスープごはん」(464円)

価格 : 464円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

キムチのコクが感じられる旨辛スープに、御飯と野菜，豆腐，豚肉を合わせたスープごはんです。
※2月4日以降順次発売

「札幌すみれ監修濃厚みそラーメン」(645円)

  • 「札幌すみれ監修濃厚みそラーメン」(645円)

    「札幌すみれ監修濃厚みそラーメン」(645円)

価格 : 645円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

北海道札幌市の人気ラーメン店｢すみれ｣監修商品。濃厚な味わいの味噌ラーメンです｡
※2月4日以降順次発売

「あさりのボンゴレスパゲティ」(518円)

  • 「あさりのボンゴレスパゲティ」(518円)

    「あさりのボンゴレスパゲティ」(518円)

価格 : 518円
販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、九州

あさりの旨味がつまったソースに、ふっくらと仕上げたあさりを組み合わせたパスタです。
※2月4日以降順次発売

まとめ

今週は「あさりのボンゴレスパゲティ」や、「あさり御飯と鮭御飯の鶏黒酢あん弁当」など、これから旬を迎えるあさりをたっぷり使用した商品が登場!

また、旨辛スープにごはんを組み合わせた「コクと旨味のキムチチゲスープごはん」や、北海道の人気ラーメン店「すみれ」が監修した「札幌すみれ監修濃厚みそラーメン」は、体を芯から温めてくれる、寒さが厳しい今の季節にぴったりな商品です。

そのほか、ローストチキンを贅沢に挟んだ「ごろっとチキンのトマトクリームソース」など、ボリューム満点な惣菜パンも発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

いけたらいくわ

いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

この著者の記事一覧はこちら