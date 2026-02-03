セブン‐イレブン・ジャパンは2025年12月より、新サービスPOWDER SPACE「loven(ラブン)」を、一部のセブン‐イレブン店舗で設置している。

POWDER SPACE「loven」

若年層の声から見えた「コンビニに欲しいもの」

2025年6月8日、12～22歳の女性1,600名を対象にアンケートを実施したところ、「コンビニに欲しいもの」として、「パウダールームの設置」や「ヘアアイロンの設置」など、身だしなみを整えられるスペースに関する回答が17%を占めた。外出前や移動の合間に、気軽に身だしなみを整えられる場所へのニーズが一定数あることがわかった。

チームシンデレラとの協働で形にした「loven」

同社は、こうした声を調査だけにとどめず、メディアミックスプロダクツが運営する現役女子高生・女子大生チーム「チームシンデレラ」のメンバーを中心に議論を重ね、パウダールームを開発。2025年12月より、学生が集まるキャンパスタウン周辺の店舗を中心に設置した。

パウダースペースの見た目や掲出物(ポスター等)といった細部に至るまで同チームの監修を受け、若年層のリアルな感覚を反映した空間として具現化。スペース内にはヘアアイロンのレンタルスポット「ReCute」(有料)を展開し、ライトを3段階に切り替えられる"調光付きライトミラー"を設置するなど、外出前や学校・仕事帰りに、気軽に身だしなみを整えられる環境を提供する。スペースの利用は無料。設置店舗は、九段南大妻通り店(東京都千代田区)、町田玉川学園5丁目店(東京都町田市)、深草西浦5丁目店(京都府京都市)の3店舗となる。