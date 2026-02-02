慌しかった1月も終わり、2月となりました。寒波のピークは過ぎたとされますが、まだまだ厳しい寒さが続いています。寒さが厳しければ厳しいほど、暖房の効いた部屋で楽しむスイーツは特別な味わいとなります。

2026年2月の新作5品まとめ(2月3日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで2月3日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年2月のスイーツ新商品まとめ

4種類のフルーツが味わえるミックスサンド、マーブル模様の3個入り蒸しケーキ、塩キャラメルソースとショコラムースを重ねたスティック型タルト、キャラメルホイップクリームを巻いた細巻きタイプの5切れロール、1本でティータイムを楽しめる赤城のアイスバーなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「いちごフルーツミックスサンド」(398円)

価格 : 398円

発売地域：北海道、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

いちご・キウイ・パイン・みかんの4種類のフルーツにホイップクリームを合わせたフルーツサンドです。

「マーブル蒸しケーキ（チョコ）3個入」(170円)

価格 : 170円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

表面をマーブル模様にした、チョコレート味の蒸しケーキ3個入りです。

「塩キャラメルソースとショコラムースのタルト」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

塩キャラメルソースとショコラムースを重ねたスティック型のタルトです。

「もっちりクリームロール（キャラメルホイップ）」(340円)

価格 : 340円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

もちもち食感の生地でコクのあるなめらかな味わいのキャラメルホイップクリームを巻いた、細巻きタイプの5切れロールです。

「赤城 ロイヤルミルクティーアイスバー」(194円)

価格 : 194円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

1本でティータイムを楽しめるアイスバー。2種類の紅茶エキスパウダーを使用したミルクティーアイスに、紅茶風味のクッキーを混ぜ込みました。

［ファミリーマート限定・数量限定］



まとめ

2月3日発売の新商品は、4種類のフルーツにホイップクリームを合わせた「いちごフルーツミックスサンド」、表面をマーブル模様にした「マーブル蒸しケーキ（チョコ）3個入」、塩キャラメルソースとショコラムースを重ねたスティック型タルト「塩キャラメルソースとショコラムースのタルト」、もちもち食感の生地でキャラメルホイップクリームを巻いた「もっちりクリームロール（キャラメルホイップ）」、ミルクティーアイスに、紅茶風味のクッキーを混ぜ込んだ「赤城 ロイヤルミルクティーアイスバー」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。