2月に入りました。先週、寒波がピークを迎えたとの報告はあるものの、まだまだ厳しい寒さが続いています。こんな時期は、冷え切った体を内側から温めてくれるフードやドリンクは、ほんとうに頼りになる存在ですね。身近にあるコンビニの店頭にも、様々な新商品が到着しています。

2026年2月の新商品5選まとめ(2月3日〜2月9日)

ファミリーマート2026年2月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。ボリューミーな山賊焼弁当、ごろっとサイズのローストチキンを使用したトルティーヤ、コシと弾力のある麺が味わえるワンタン麺、おかずにもおつまみにもなるチルド惣菜のチャプチェ、「カリッ」と「バキザク」の新食感が楽しいクレームブリュレ風モナカアイスなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「山賊焼&高菜明太ごはん」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

醤油・にんにくなどで濃い目に味付けした山賊焼をトッピングしたボリューム感のある山賊焼弁当。ごはんには高菜と明太子をトッピングした、ご飯進みの良い仕立てです。

「トルティーヤ テリヤキチキン&チーズ」(320円)

価格 : 320円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ごろっとしたサイズにカットしたローストチキンを使用したトルティーヤ。てりやきソースとの相性が良い、ゴーダとパルメザンの2種のチーズをトルティーヤで包みました。

「揚げ玉ねぎ香る醤油スープのワンタン麺」(598円)

価格 : 598円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

コシと弾力のある麺と、鶏・豚・野菜の旨みがきいた醤油スープを組み合わせたワンタン麺。具材としてワンタン・チャーシュー・ねぎ・揚げ玉ねぎをトッピングしました。

「牛肉とごま油香る 旨甘チャプチェ」(430円)

価格 : 430円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

醤油やオイスターソースで旨甘に仕立てた、おかずにもおつまみにもなるチャプチェ。牛肉の旨みと仕上げに入れたごま油がやみつきになる味わいです。

「フタバ ダンディークレームブリュレ風」(237円)

価格 : 237円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「バキザク」食感が特徴のフタバのモナカアイス「ダンディー」を、クレームブリュレ風にしたアイテム。カラメルチップでキャラメリゼの食感を表現しました。「カリッ」と「バキザク」の新食感が楽しめます。

まとめ

［ファミリーマート限定・数量限定］

2月3日発売の新商品は、高菜と明太子をトッピングした、ボリューム感のある山賊焼弁当「山賊焼&高菜明太ごはん」、ゴーダとパルメザンの2種のチーズをトルティーヤで包んだ、ローストチキン使用の「トルティーヤ テリヤキチキン&チーズ」、ワンタン・チャーシュー・ねぎ・揚げ玉ねぎをトッピングした「揚げ玉ねぎ香る醤油スープのワンタン麺」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また、牛肉の旨みとごま油の香りがやみつきになるチルド惣菜「牛肉とごま油香る 旨甘チャプチェ」や、モナカアイス「ダンディー」をクレームブリュレ風にした「フタバ ダンディークレームブリュレ風」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用