もち吉は3月5日、「もちだんご村 もち吉工場直売所」を福岡県直方市の「もちだんご村」にオープンする。

もちだんご村 もち吉工場直売所

同施設は、38年に渡り地域に愛され1月に閉店した「もち吉 直方本店」の約10倍の広さとなる。同本店や「豆腐工房」「米工房」を集約し、あられ・おせんべいの米菓や生菓子、豆腐等の「販売エリア」と、焼きたて磯辺焼き餅やうどん等が楽しめる「飲食エリア」を併せ持つ複合型施設となっている。

販売エリアには、ここでしか買えない限定商品や、精米したてのお米に加え、工場直売所ならではの"できたて"かつ"お買い得"な商品が並ぶ。

販売エリアの一部

飲食エリアでは、同社初の新業態となる「MOCHI CAFE(もちカフェ)」が登場し、店舗内で磯辺焼き餅やあんこ餅、ドリンクが楽しめるほか、「水車うどん もち吉工場直売所店」では、福岡県産の小麦を使用した自家製もちもち麺のうどんが味わえる。

「とうふ工房」では、林野庁の「水源の森百選」にも選ばれた福智山山系から湧き出る良質な軟水を使用して作られた、できたてのお豆腐を提供する。

営業時間は9:00～18:30で、MOCHI CAFEは9:00～16:00、水車うどん もち吉工場直売所店は11:00～15:00までとなっている。