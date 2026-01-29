コカ･コーラシステムは2月2日から、「綾鷹」とおにぎりを楽しむ春キャンペーンを展開する。

おにぎり食堂 綾鷹屋

「あや茶丸」デザインの綾鷹が登場

同商品は、おにぎりにもっとも合う緑茶ブランドとして、おにぎり協会の認定を受け、24年からおにぎりと合う各種企画を展開している。新たに仲間入りした「あや茶丸」は、おにぎりと同商品の相性の良さを発信するオリジナルキャラクター。ときには綾鷹に抱きついたり、ときには手に急須を持って、「おにぎり食堂 綾鷹屋」の店主のサポーターとして活躍する。

さらに綾鷹は、同キャラクターのデザインをあしらったパッケージデザインへリニューアルをし、2月2日より全国で発売する。

上白石萌歌さん出演の新CM放映

昨年より放映している、おにぎり食堂 綾鷹屋CMシリーズでは、「綾鷹屋」店主を務めた俳優・上白石萌歌さんを継続起用。上白石店主とあや茶丸が初共演する新CM 「おにぎり食堂 綾鷹屋 あや茶丸登場」篇を2月2日より全国放映する。同社公式YouTubeでも視聴できる。

「おにぎり食堂 綾鷹屋 あや茶丸登場」篇(15秒)

「おにぎり食堂 綾鷹屋」が東京・大阪の駅で開店

2月2日～3月31日までの期間、おにぎり協会協力のもと、「おにぎり食堂 綾鷹屋 東京 大手町店」を東京メトロ大手町駅(C10出入口付近)に開店する。営業時間は7:00～20:00となる。店舗では、おにぎりを購入した人に綾鷹300mlPETを無料で配布する。

おにぎり食堂 綾鷹屋

限定おにぎりとして、昨年春に開店した綾鷹屋で人気だったおにぎりをパワーアップさせた具材に新メニューを加えた5種のおにぎりと、YouTuber「きまぐれクック」とのコラボおにぎり1種を各種350円で販売する。

今後は、「大阪 なんば店」と「大阪 西梅田店」を順次開店する。大阪 なんば店(Osaka Metro 御堂筋線 なんば駅)は4月15日～4月28日まで、大阪 西梅田店(Osaka Metro 四つ橋線 西梅田駅)は5月12日～5月25日まで開店する。

綾鷹とおにぎりを楽しむプロモーションも開始

2月2日～5月17日までの期間中、対象製品を購入してラベルに記載の二次元コードをスマートフォンで読み込み、キャンペーンサイトにアクセスするとポイントが貯まる。貯めたポイントで応募すると、おにぎりの具材や、限定グッズなどの賞品やデジタルポイントが抽選で当たる。さらに、キャンペーンサイトにログインすると先着30万名限定で、デジタルポイント10ポイントが1人1回まで必ずもらえる。詳細は、綾鷹ブランドキャンペーンサイトで確認できる。

各ポイント賞品例

「綾鷹」Coke ONスタンプ2倍キャンペーン

アプリ「Coke ON」を利用して、Coke ON対応自販機で綾鷹を購入すると、Coke ONスタンプ2個が付与される。実施期間は2月2日～3月1日まで。