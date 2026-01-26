スターバックス コーヒー ジャパンと、霧島酒造は、都城の豊かな自然を楽しみ、人々が集い、憩う施設、「KIRISHIMA GREENSHIP icoia(キリシマ グリーンシップ イコイア)」を1月27日に開業する。

KIRISHIMA GREENSHIP icoia 外観

2017年にスターバックスが社内研修で霧島酒造を訪問したことをきっかけに、お互いが取り組む地域や環境についての活動、持続可能な未来への想いが通じ合い、「都城にみんなの憩いの場を作りたい」という想いのもと、2022年から本格的にコラボレーションプロジェクトを開始。1月27日に「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」がオープンする。

「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」は都城の風土に調和した建築が訪れた来訪者を出迎え、周囲に広がる豊かな自然とともに、ここだけの”いこい”の時間を過ごせる、都城の新たな場所。

施設には植物園、スターバックスの店舗、霧島酒造直営の「KIRISHIMA LIFE STORE ipomea(キリシマ ライフストア イポメア)」のほか、屋上庭園、芝生エリアを設けており、何度も訪れたくなる楽しみが詰まっている。

また、自然環境にも配慮し、植物園では、焼酎造りで発生する蒸留温排水の熱エネルギーを活用するほか、施設で使用する電力は「サツマイモ発電100％」で運営。都城市内のスターバックス2店舗から出るコーヒー抽出後のコーヒーかすもicoiaの電力となるサツマイモ発電に活用することを予定しているという。店舗から排出されたコーヒーかすをメタン発酵させて、発電に使う試みは国内のスターバックスとしては初めて。