ジャルパックは現在、11月に正式オープンしたばかりの「大エジプト博物館」など、話題のエジプトを訪れるツアー「古代の神秘と出会う旅 カイロ・ルクソール ハイライト 6日間」を販売中。すでに、3月までのツアーはキャンセル待ち状態になっているという。

JAL「古代の神秘と出会う旅 カイロ・ルクソール ハイライト 6日間」写真:Adobe Stock

本コースは、忙しい現代世代の方でも参加しやすい成田空港夜発のスケジュール。仕事後でも出発可能な行程になっている。また、短期間に魅力を凝縮した充実の旅をお届けしたいという思いから生まれたツアーで、カイロとルクソールを効率よく巡ることができる。

JAL「古代の神秘と出会う旅 カイロ・ルクソール ハイライト 6日間」写真:Adobe Stock

特にギザでは、1日の入場人数が制限されているクフ王のピラミッド入場と、通常は近づくことができないスフィンクスの足元までの特別見学が可能。さらに、11月に正式オープンしたばかりの世界最大級の博物館「大エジプト博物館」への訪問も組み込まれており、移送前は写真撮影が禁止されていたツタンカーメン王の黄金のマスクの撮影も可能となったほか、太陽の船など貴重な遺物の数々を観ることができる。

JAL「古代の神秘と出会う旅 カイロ・ルクソール ハイライト 6日間」大エジプト博物館 外観

宿泊は、観光に便利で快適なホテルが用意されており、ギザのホテルでは2連泊。世界各国に精通したジャルパックのツアーコンダクター(添乗員)が同行するため、海外旅行初心者でも安心して旅を楽しむことができる。

JAL「古代の神秘と出会う旅 カイロ・ルクソール ハイライト 6日間」大エジプト博物館 グランドホール

出発日は2026年2月11日、3月25日、4月22日の計3本で、既に2月と3月はキャンセル待ちとのこと。旅行代金は54万9,900円～64万9,900円(燃油サーチャージ不要)となっており、出発90日前までの予約完了で1人あたり2万円引きになるという。詳細は、デジタルパンフレットにて。