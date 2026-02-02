不二家は、ロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ(洋菓子)」の共同プロモーション「Smile Switch(スマイル・スイッチ)」のブランドキャラクターにACEesを起用する。都内にて発表会が開催されました。

ブランドキャラクターに就任したACEes

今年創業116年周年となる不二家。そして昨年2月に結成され今年ますますの活躍が期待されるACEesが、ブランドキャラクターに就任。伝統企業とフレッシュなアイドルがタッグを組み、おいしさを届けていきます。

不二家取締役副社長 瓜生徹氏は起用理由を、「一人ひとりがそれぞれ魅力的な個性を持ち、今後の不二家の新たな未来への1ページをつなげる可能性を感じました」と紹介。

不二家取締役副社長 瓜生徹氏

ACEesが出演する新CM「不二家ルック おいしい、はじめまして。」篇、「不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。」篇を2月7日より順次TV放映を開始。不二家とACEesの新たな一歩を象徴する「FUJIYA meets ACEes」。「おいしい、はじめまして。」をキャッチコピーに、ACEesが不二家の商品のおいしさに出会い、発見し、おもわず笑顔になってしまう内容になっています。

発表会には、ACEesの浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我の5人が「皆さんはじめまして！ACEesです！」と元気よく挨拶し登場しました。

ブランドキャラクターに就任する時の気持ちは? と尋ねられ、

浮所さん「本当に嬉しかったんですけど、めちゃくちゃ驚きました。100年以上愛されてる不二家さんのブランドキャラクターに就任できることが本当に光栄でしたね。不二家さんに負けないくらい"甘い"フェイスを見ていただいて、たくさんの"甘さ"を味わっていただきたいなと思います」

那須さん「幼い時から一方的に不二家さんにお世話になっていて、そんな不二家さんとお仕事をさせていただけることが嬉しいです。僕たち結成2年目に入るんですけど、今年が勝負の年なのでそういったタイミングでお仕事をいただけることが感謝です。不二家さんの魅力を伝えていきたいと思います」

浮所さん「一方的? 片思いだったの?」

那須さん「一方的だったんですけど、今年から両想いになりました!」

と熱意たっぷりに挨拶。司会者に思いは届きました? と聞かれると、「届きました!」と浮所さんと那須さんが揃って答えるシーンも。

大型ケーキとルックBIGパッケージに贈呈に大興奮

ブランドキャラクター就任を記念して、不二家からACEesにサプライズプレゼントが。社員が1週間寝ずに作った!?という思いが詰まった大型ケーキと、ルックBIGパッケージをオープンし、ACEesは「すごい!」「なにこれ!」と大興奮の様子。

ルックBIGパッケージの開封を担当した深田さん佐藤さんは、ペコちゃんからのメッセージを見て、「ペコちゃんどこから見てくれてるのかな」(深田さん)「ペコちゃんもポコちゃんもよろしくお願いします」(佐藤さん)と大喜び。

メンバーカラーのフルーツがちりばめられた大型ケーキ

大型ケーキの開封を担当したのは作間さん那須さん浮所さん。メンバーカラーがちりばめられた大きなケーキに「初めて見たよこんなでっかいケーキ。こんな細かいの作るの難しいよ～」(作間さん)、「これ皆さんで分けても絶対余るよ」(那須さん)「今日来ている皆さんで分けて食べましょう!!」(浮所さん)と、特製ケーキをじっくり眺めていました。 不二家からのプレゼントに、「より一層僕らで不二家さんを盛り上げていきたいです。携われることがとても嬉しいのでできることはなんでもやります」と代表して意気込みを語る作間さん。瓜生副社長も「しっかりやっていきましょう」とコメントし、改めてブランドキャラクターへの気合を入れていました。

ACEesに聞く不二家との思い出は?

不二家のブランドキャラクター就任にあたり、「不二家との思い出エピソード」トークを展開。

深田さん「深田家は僕がお仕事決まると家族に報告するんですよ。そうしたら不二家のケーキを用意してくれるので、実家に帰ったら毎回食べていました。報告したらケーキ食べれます! 何回も食べていました」

佐藤さん「誕生日やクリスマスの写真を見返すと不二家のケーキなんですよ。家族全員でロウソク立てて、必ずFって書いてあるケーキ。小さい頃からずっとお世話になってます」

深田さん「龍我君も那須君と同じで不二家さんに片思いしてたんだね」

佐藤さん「やっと両想いになりました。嬉しいね」

と、素敵な家族エピソードを披露していました。

新CMの撮影エピソードを紹介するシーンでは、ルックがおいしすぎてたくさん食べてしまった様子。

那須さん「本当にいろんな味があって、控室でたくさん食べてしまって、カットかかるたびに食べちゃうのでメイクさん泣かせだったなと思うんですけど、それくらいおいしくてテンションが上がりました! パッケージもかわいくて、どううまく見せられるかをみんなで考えました」

浮所さん「持ち方とか考えたことなかったよね。綺麗な持ち方をするの緊張したよね」

作間さん「人差し指伸ばして、平行にして持ってくださいって」

深田さん「龍我君がが苦戦してました」

撮影では佐藤さんが緊張して持ち方に苦戦するも、和気あいあいとして撮影をしていたそうです。

ACEesが今年チャレンジしたいこと

新CMのキャッチコピー「おいしい、はじめまして。」に合わせて、今年はじめてチャレンジしたいことを回答。

作間さん「不二家の製造ラインに侵入して研究する」

那須さん「グループの振り付けにチャレンジ」

浮所さん「外国語を習得する 資格を取る 一人海外旅行 世界一周旅 おしゃれになる 何かのランキング1位になる」

深田さん「全メンバーの家族に会う」

佐藤さん「不二家の工場見学に行きたい」



全メンバーの家族に会うという深田さんの回答が話題に。

深田さん「僕の隣にいる4人めっちゃ綺麗な顔立ちされてるけど、めっちゃおもろいんですよ。その親さんたちはどういう方たちなんだろうってシンプルに気になります。あと兄弟と友達になりたいです!」

浮所さん「僕は弟と妹がいるんですけど、深田には会わせたくないです」 深田さん「なんでだよ!!」 浮所さん「昨日横浜アリーナでライブをやっていたんですよ。妹も見に来てくれたんですけど、今まで妹が龍我が好きだったんですけど、ライブあとに『深田君かっこよすぎる』って」 深田さん「きたー!!」 浮所さん「龍我ごめんねなんだけど、深田のファンになってて悔しくて」 作間さん「マジ? 担降り?」 佐藤さん「えー!!なんで??」

まさかのエピソードに、ACEesは大盛り上がり。みんなの家族でご飯に行きたいねと話は着地したものの、佐藤さんはあんまり納得がいかない様子でした。

ACEesのルックしてほしいところは?

「ルック」に合わせて「ACEesのここをLOOKしてほしいところは?」という質問へ。

作間さん「タンクトップ」

那須さん「顔面」

浮所さん「午年集団」

深田さん「佐藤龍我君のめっちゃでかい声」

佐藤さん「ACEesの仲の良さ」



自分の顔面をルックしてほしいという那須さん。

那須さん「ルックのCM撮影中に、味がおいしいのはもちろんパッケージのデザインももかわいいので、どうやったらデザインのかわいさが伝わるかなって試行錯誤した結果……自分の顔面が最高到達点になりました」

浮所さん「ルックを持ってるとイケメンになれるってこと?」

那須さん「イケメンに盛れてしまうので、これからも持ち続けたいなと思います」

深田さん「相乗効果だったんですね。すごい自信ですね。どこから湧いてるんだ……」

まさかの回答に会場は大盛り上がりでした。

どんな時に不二家のケーキで笑顔にしたい?

最後の質問は、不二家のケーキでACEesのメンバー笑顔にしたい時、どんなシチュエーションで誰にケーキを贈りたい? とメンバー愛を尋ねられると仲のよさが伝わる回答が揃いました。

作間さん「自分で『コロコロくまさん』を食べて おいしく転げ回る『コロコロさくまさん』の動画をメンバーに送りたい」

那須さん「褒められると照れてしまう作間龍斗君へ 誕生日にいいところを10個伝えて『チョコ生ケーキ』を贈りたい

浮所さん「ACEesがデビューできた時に 全員で『苺のショートケーキ(ホール)』を食べたい」

深田さん「甘党で大食いの佐藤龍我君に 『苺のショートケーキ(ホール)』を贈って食べるところを見てみたい」

佐藤さん「深田竜生君に たまには怒っていいんだよという思いを込め 「全部のケーキ」を贈りたい」



隣に座っている深田さんに不二家のケーキ全部をプレセントしたいという佐藤さんの回答に、深田さんは大爆笑。

佐藤さん「深田はみんなからいじられてるんですよ。それでストレスとかたまってなかなあって。甘いものあげてストレス発散してほしいなあって」

浮所さん「メンバーからいじられてストレスたまってるの？」

深田さん「たまってないですよ!」

佐藤さん「じゃああげないわ」

今はストレスがたまっていないということで、やはりケーキはあげないと回答を変更。これからも愛あるいじりで、深田さんをいじっていくと大爆笑の中イベントは終了しました。

ACEesが出演する新CM「不二家ルック おいしい、はじめまして。」篇、「不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。」篇は、2月7日より順次TV放映を開始。また、テレビ放映に先駆け2月2日から「Smile Switch」公式ブランドサイトにて、新CMの公開を開始するほか、CM撮影の様子を収録したメイキング映像も公開されます。

また、ブランドキャラクター就任を記念した、交通広告を2月9日より展開。東京・渋谷駅、大阪・大阪駅にて、2月9日～2月22日の期間掲出予定です。