B‐R サーティワン アイスクリームは9月4日～9月30日まで、不二家のペコちゃんとのコラボレーションキャンペーン「PEKO with ICE CREAM(ペコ ウィズ アイスクリーム)」を実施する。

ミルキーをイメージしたフレーバーが登場

ミルキーをイメージした2種類のフレーバー「ミルキー ミルキー」と「ポッピングミルキー」(いずれもシングル・レギュラーサイズ420円)が登場する。ミルキー ミルキーは、コク深いミルキー風味アイスクリームと、すっきりしたミルクの味わいが特徴のミルキー風味シャーベットに、バターオイルが隠し味の甘くとろけるミルキー風味リボンを合わせたフレーバー。

ポッピングミルキーは、ポッピングシャワーとミルキーをイメージした濃厚なアイスクリームがひとつになったコラボフレーバー。ポッピングシャワーのグリーンの部分が、ミント風味はそのままにかわいいピンク色に変身。ミルキー風味のアイスクリームとリボンを合わせ、ポッピングシャワーのパチパチはじけるポップロックキャンディをINした。

ペコちゃん&ポコちゃん「ダブルカップ」

コラボ限定「ダブルカップ」(シングル510円/レギュラーダブル760円)も登場する。Aは、洋菓子店ををイメージした背景にポッピングシャワーを持ったペコちゃんと、ボーイフレンドのポコちゃん&かわいいドッグのデザイン。Bは、ミルキーの包み紙をイメージし、さらにサーティワンのアイスクリームが入ったコラボ感たっぷりのデザインとなっている。また、31Clubアプリ会員限定で、ダブルカップを注文した人に「生ミルキー」をプレゼントする。

「ペコちゃん&ポコちゃん ダブルカップ A」(シングル510円/レギュラーダブル760円) 左:おもて/右:うら面

「ペコちゃん&ポコちゃん ダブルカップ B」(シングル510円/レギュラーダブル760円) 左:おもて/右:うら面

ペコちゃん「生ミルキーサンデー」

スモールサイズのアイスクリーム1コに、ホイップクリームとカラースプレー、ペコちゃんのチョコレートをのせた「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」(580円)が登場する。ボリューム感たっぷりのチョコレートは、ペコちゃんの頭にティアラがのったデザインの2種類あり、どちらになるかはお楽しみ。さらに、口の温度でとろけるように計算された、特別な生ミルキーもトッピングされている。

ペコちゃん&ポコちゃん アイスクリームセット

お好きなアイスクリームを8コ選んで、ボックスで持ち帰りできる「ペコちゃん&ポコちゃん アイスクリームセット」(スモール 2,900円/レギュラー 3,460円)。ボックスは、サーティワンのフレーバー柄の洋服を着たペコちゃんとポコちゃんに、キャラメルリボンの首輪をつけたドッグが登場。さらに、このセット限定の巾着ランチバッグとペコちゃん保冷剤が付いてくる。ランチバッグはミルキーの包み紙をイメージしたデザインに、内側はシルバーコーティングで簡易保冷仕様、保冷剤はラブポーションサーティワンのリボンをつけたペコちゃん型となっている。

ペコちゃん保冷剤

ペコちゃん ハッピーフレッシュパック

新作フレーバーやお気に入りフレーバーをたっぷり持ち帰りできる「フレッシュパック」(1,900円)がペコちゃんデザインで登場する。

コラボ限定ステッカープレゼント

対象商品を購入で、コラボ限定ステッカーをプレゼントする。デザインは全4種類、1個購入につき1枚、ランダムで進呈される。全国31万枚限定。

コラボ限定ステッカー