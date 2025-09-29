不二家は10月1日～12月25日まで、「クリスマスセール」を全国の不二家洋菓子店で実施する。

Snow Manのクリスマスプレート付きケーキが登場

予約限定・数量限定で、ブランドキャラクターであるSnow Manのイラスト入りクリスマスプレートが付いてくる「Smile Switchクリスマス」(5,400円)が登場する。今年は「ホワイト」と「ショコラ」の2種類のケーキを用意した。特典の「FUJIYA×Snow Manオリジナルクリスマスプレート」は、ペコちゃんに扮したSnow Manのイラストを描き起こした特別なデザイン。Snow Man一人ひとりの特徴も表現している。

店頭での予約期間は10月1日～12月16日、オンライン予約は10月1日～11月30日まで。なお、数に限りがあるため、期間内でも予定数量に達し次第、予約終了となる。

特典「FUJIYA×Snow Man オリジナルクリスマスプレート」

オンライン予約もスタート

ネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」では、全国宅配や店頭受け取り予約が可能となっており、不二家洋菓子店が近くにない地域でも不二家のスイーツを楽しむことができる。

Smile Switchクリスマス(ホワイト/ショコラ)の他、犬猫用クリスマスケーキ「いっしょに!Smile Switch!ドッグのロールケーキ」(1,980円)もオンラインで予約が可能。予約期間は10月1日～11月30日までとなる。なお、予約ページは10月1日に公開される。

プレミアムシリーズ

2025年1月より毎月22日のショートケーキの日から限定で発売してきた、旬の素材を使用したこだわりのショートケーキシリーズ「ショートケーキ12の色物語」。12月はその集大成として鮮やかな赤色が目を引くあまおう苺を飾った「苺彩りあまおうショート」(4,980円)を発売する。スポンジにシャンテリークリーム、あまおう苺ソース、あまおう苺ダイスを重ね、上面にもあまおう苺を飾った特別な一品となる。

「あまおう苺たっぷりの贅沢クリスマスショートケーキ」(9,900円)は、大粒のあまおう苺をサンドとトッピングにたっぷり使用したショートケーキ。サイドにも苺が見える仕立てで、上面には柊をあしらっている。予約限定商品。

他にも、「クリスマスプレミアムチョコ生ケーキ」(4,980円)、「クリスマスプレミアム濃厚ベイクドチーズケーキ」(4,600円)、「クリスマスプレミアム熊本県産和栗のモンブラン」(4,980円)など、毎年好評のプレミアムケーキも登場する。

バラエティ豊かなラインアップ

他にも、冷凍状態ではアイスケーキのように、冷蔵状態ではケーキとして楽しめるセミフレッドのクリスマスケーキ「クリスマスストロベリーミルキーケーキ」(3,400円)や、サンリオの男のコキャラクターユニット「はぴだんぶい」とのコラボケーキ「クリスマスはぴだんぶいショートケーキ」(4,968円)、少人数でも楽しめるミニサイズのホールケーキ、クリスマスをイメージしたカラフルな小物ケーキも続々登場する。

クリスマスプレゼントにもぴったりのギフト商品

ペコちゃんとポコちゃんのレトロなクリスマスイラストが可愛い「クリスマスアドベントカレンダー」(1,680円)も登場する。1～25日の窓にいろんなお菓子が入っており、5日目にはペコちゃんまたはポコちゃんのアクリルチャーム入り。クリスマスを迎えるまでの1日1日を楽しめる商品。

昨年好評だった「フェアリーランド缶(ウィンターデザイン)」(1,690円)が今年も登場する。ペコちゃん、ポコちゃん、ドッグが冬を楽しむ様子が描かれた幻想的なデザインの缶に、お菓子を詰め合わせた。

クリスマスケーキ予約特典

毎年恒例のクリスマスケーキ予約特典として、今年もクリスマスプレートを用意した。予約期間である10月1日～12月16日の期間内に、1台税込2,900円以上のクリスマスケーキを予約すると、「2025年クリスマスプレート」(直径160mm)がもらえる。(Smile Switchクリスマス(各種)は対象外) 今年はペコちゃん、ポコちゃん、ドッグがみんなのおうちにサプライズでお祝いする様子を描いた限定のデザインで、生誕75周年を迎えたペコちゃんの75周年ロゴ入り。予約特典は数量限定のため、なくなり次第終了となる。