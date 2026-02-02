TBS系ドラマ『リブート』(毎週日曜21:00～)の第1話が、TVerでの8日間(1月18日～25日)の再生数486万を突破し、歴代最高記録を更新した。
これまでTVerで配信した全ドラマの第1話における配信開始後8日間再生数の歴代最高記録は、『海のはじまり』(2024年7月クール・フジテレビ系)の462万で、1年6カ月ぶりの記録更新となった。そして2月1日までの集計では600万を突破した。
『リブート』は、妻を亡くした善良なパティシエと悪徳刑事の2人の主人公役で鈴木亮平、その主人公に手を貸す謎の公認会計士役で戸田恵梨香が出演。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、愛する家族を守るために事件を捜査している刑事に“顔を変える＝リブート（再起動）”。そして、真実を追い求めるストーリーだ。
TVerでは、第3話まで配信中
【編集部MEMO】
『リブート』第1話あらすじ ハヤセ洋菓子店を営む早瀬陸（松山ケンイチ）は家族を愛する心優しいパティシエ。2年半前に妻・夏海（山口紗弥加）が前触れもなく失踪し、息子の拓海（矢崎滉）と母の良子（原田美枝子）とともに帰りを待ち続けている。しかし、その希望は突如絶たれる。店にやって来た捜査一課の刑事・儀堂歩（鈴木亮平）から山中で白骨化遺体が発見されたと知らされ、検視の結果、遺体は妻だと断定されたのだ。
葬儀の最中、早瀬は夏海が勤めていたゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）から不可解な質問を受ける。ゴーシックスコーポレーションはホテルや飲食業を営む会社だが、代表の合六亘（北村有起哉）は裏の顔を持ち、儀堂ともつながりがある。葬儀場には合六の部下・冬橋航（永瀬廉）と財務担当・幸後一香（戸田恵梨香）の姿もあった。
悲しみに追い打ちをかけるように、捜査一課の刑事・足立翼（蒔田彩珠）らが夏海のパソコンなどを押収。そして、ある証拠から早瀬に妻殺しの容疑がかけられてしまう。
最愛の妻を亡くした上に警察から追われる身となった早瀬は、一香から、儀堂に顔を変えて生きるリブート（再起動）を提案される。妻殺しの真犯人を探すため、家族と過去を捨てて儀堂になりすます早瀬（鈴木亮平・2役）。しかし、儀堂には監察官・真北正親（伊藤英明）の執拗な監視が待っていて……。