TBS系ドラマ『リブート』(毎週日曜21:00～)の第1話が、TVerでの8日間(1月18日～25日)の再生数486万を突破し、歴代最高記録を更新した。

これまでTVerで配信した全ドラマの第1話における配信開始後8日間再生数の歴代最高記録は、『海のはじまり』(2024年7月クール・フジテレビ系)の462万で、1年6カ月ぶりの記録更新となった。そして2月1日までの集計では600万を突破した。

『リブート』は、妻を亡くした善良なパティシエと悪徳刑事の2人の主人公役で鈴木亮平、その主人公に手を貸す謎の公認会計士役で戸田恵梨香が出演。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、愛する家族を守るために事件を捜査している刑事に“顔を変える＝リブート（再起動）”。そして、真実を追い求めるストーリーだ。

TVerでは、第3話まで配信中