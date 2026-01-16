俳優の戸田恵梨香が15日、都内で行われた鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『リブート』(18日スタート、毎週日曜21:00～)の制作発表会見に登場した。

ドラマは、鈴木亮平が善悪を行き来する一人二役を演じる、嘘と真実が入り乱れるエクストリームファミリーサスペンス。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸(鈴木亮平)は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる(＝リブートする)”という決意をする。

会見には、主演の鈴木をはじめ、永瀬廉(King ＆ Prince)、蒔田彩珠、中川大輔、藤澤涼架(Mrs. GREEN APPLE)、津田篤宏(ダイアン)、伊藤英明、北村有起哉も登壇。早瀬のもとに突如現れる公認会計士・幸後一香を演じる戸田は、美しいスタイルが際立つタイトな黒のワンピース姿で登場した。

キャスト陣でドラマについてトークを展開し、鈴木が戸田について“気になっていること”を明かす場面も。鈴木が「ひとつだけ気になっていることがあって……スマホの画面がバキバキなのよ。それだけはすごく気になっている」と暴露すると、戸田は「興味なくって……きれいに整えておきたいところと、どうでもいいというところが、はっきりしているんです」と苦笑いで説明した。

さらに戸田は、「亮平くんに『バキバキやん』と言われたから、さすがにダメだなと買い替えたんですけど、(すでに画面に)線は2本ぐらい入っていて。スマホの裏(のカバー)はずっと何年も使っているやつなんですけど、一回自転車に乗って踏んづけちゃったんで、さらにバキバキです(笑)」と明かし、一同を笑わせていた。