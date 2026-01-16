3人組ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が15日、都内で行われた鈴木亮平主演のTBS系日曜劇場『リブート』(18日スタート、毎週日曜21:00～)の制作発表会見に登場した。

ドラマは、鈴木亮平が善悪を行き来する一人二役を演じる、嘘と真実が入り乱れるエクストリームファミリーサスペンス。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸(鈴木亮平)は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる(＝リブートする)”という決意をする。

会見には、主演の鈴木をはじめ、共演の戸田恵梨香、永瀬廉(King ＆ Prince)、蒔田彩珠、中川大輔、津田篤宏(ダイアン)、伊藤英明、北村有起哉も登壇し、ドラマについてトークを展開した。

本作が連続ドラマ初出演となる藤澤は、現場の感想を聞かれると「すっごく緊張しました。バンド活動はもう12年になりますけど、演技の現場はこんなに空気感もテンポ感も違うんだ、ということにドキドキしました」と率直な心境を吐露。続けて「皆さんが本当にお優しくて。亮平さんも、いろんなことを細かく教えてくださって。『こういうシーンはこうやったらいいかもね』と導いてくださって、温かい空気感の中、やらせていただきました。ありがとうございます」と共演者への感謝の思いを口にした。

藤澤が演じるのは、合六亘(北村有起哉)の裏組織で実行役を務める冬橋航(永瀬)とバディを組む霧矢直斗。藤澤と共演シーンが多い永瀬は「連続ドラマ初出演が『日曜劇場』ってだいぶすごいことだなと。緊張したとおっしゃいましたけど、僕からは全くそういう風には見えなくて。そういう状況で、ああいう演技をされるのが本当にすごいなとバディながら思っていました」と感嘆。藤澤が「うれしい……ほんと?」と喜ぶと、永瀬は「ほんとほんと。むしろ『すごいな』と思わされることがありました」と返した。

また、藤澤はドラマについて「お話が進むたびに、シーンが進むたびに、この人の本当の心は、本当の顔はどっちなんだろうといった連続」と感想を明かし、「最後の最後までいろんなキャラクターに対していろんな気持ちが湧くと思います。そういったところがすごく楽しい作品なんじゃないかなと思います」と見どころを語った。