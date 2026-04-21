高橋克実、小杉竜一、長谷川雅紀という“おじさん”3人が、いまどき女子の常識に放り込まれたらどうなるのか――。

きょう21日に生放送されるフジテレビ系『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)では、麻辣湯やヨアボ、エレベータープリなど、令和の最新トレンドを3人が体当たりで調査。流行を分かっているつもりの“知ったかぶり”が次々と飛び出し、森香澄が「画として面白すぎました」、高橋が「一生、忘れられない日」と振り返る珍ロケが展開される。

流行に敏感でなくては生き残れない芸能界で長年しのぎを削ってきた3人だが、今回挑むのはクイズ形式で出題される“令和の常識”10問。女性を中心に熱狂的な支持を集め、いまや“常識”となりつつあるトレンドに、3人がどこまで食らいつけるのか。

スタジオクイズだけでなく、ロケでは令和女子の常識をリアルに体験。女性を中心に絶大な人気を誇る麻辣湯を初体験するほか、これからの季節に大流行が予想される“ヨアボ”、さらに定番化しつつある“エレベータープリ”にも挑戦する。予測不能な展開が続く中、ロケに参加した森も思わずあ然とする場面が続出する。

森は今回のロケについて、「私は知っている場所が多かったのですが、今日巡ったところが本当に最新の場所ばかりだったので、このお三方がいるというミスマッチな感じが画として面白すぎました」とコメント。高橋は「一生、忘れられない日になりました」と振り返っており、令和カルチャーに翻弄される“おじさん3人”の奮闘ぶりが見られそうだ。

スタジオでは、カズレーザー(メイプル超合金)、嶋佐和也、屋敷裕政(ニューヨーク)のMC3人に、秋元真夏、杉原千尋アナ、そして小杉、長谷川、森のほか、DAIGO、猪狩蒼弥(KEY TO LIT)、塩崎太智(M!LK)がVTRを見守る。

令和の最新トレンドを前に、“知ったかぶり”が連発するのか、それともベテラン芸能人としての意地を見せるのか。テレビの前の視聴者も一緒に答えを考えながら楽しめる内容となりそうだ。

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