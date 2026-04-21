きょう21日放送の中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00～)では、神奈川県横浜市の居酒屋「たざわこ」の最新映像が放送される。これまで番組でもたびたび紹介されてきた店だが、店主が新たに営むラーメン店に密着した放送直後から客が殺到する様子や、その裏で起きた思わぬ出来事が明かされる。

「たざわこ」の店主は、かつて赤字を補填するためにUber Eatsに取り組んでいたことでも知られる存在。現在はそのウーバーイーツを卒業し、居酒屋と掛け持ちする形でラーメン店も営んでいる。きっかけは、仲が良かった近所のラーメン店の主人が病に倒れ、「継いでもらえないか」と頼まれたことだった。

ただ、家系ラーメンの“レジェンド”と呼ばれた先代の味をそのまま再現することはできず、店主は自分なりのラーメン作りに挑戦。自家製の鶏油に中太麺、ホウレン草、自家製チャーシューを合わせた「ラーメン」(900円)を提供している。さらに、ご飯に合うと評判ながら、ランチタイム限定で「ライス」は100円で食べ放題という、相変わらずのサービス精神も健在だ。

今回の放送では、番組によるラーメン店密着映像の放送当日から翌日にかけての様子を追跡。午後8時の放送直後から視聴者が続々と駆けつけ、わずか30分で店は満席に。翌日も営業前から行列ができるほどの盛況ぶりを見せる。テレビの反響がそのまま店に押し寄せる、“オモウマい店”ならではの現象が起きていた。

一方で、店主は居酒屋でも仕込みや調理を続ける多忙ぶり。妹からは「兄は今を生きることに懸けすぎている」と言われるほど、全力で日々を走り続けている。そんな店主ですら思わず「ショック」と漏らす出来事も発生する。

ほかにも、香川・高松市、高松空港から車で8分のところにある、創業6年のラーメン店に密着。スタジオゲストには、中岡創一(ロッチ)、小栗有以・伊藤百花(AKB48)が出演する。

【編集部MEMO】

4月14日の放送に登場したオモウマい店

・お食事処 十八番屋

和歌山県岩出市金池423-2

「スペシャル定食」1,200円 ※限定15食、昼のみ



・焼き芋 cafe 虹

群馬県伊勢崎市東町2720-19 ※4月30日まで営業・今秋再開予定

焼き芋1袋(6個) 500円

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