ローソンは1月27日より、今年度3回目となる「盛りすぎチャレンジ」をスタート。4週にわたって、おにぎり・調理パン・調理麺・店内調理弁当・デザートといった計35品を価格据え置きで約50%増量して発売する。

2025年、創業50周年を迎えたローソン。その記念施策として「マチのハッピー大作戦」を実施しており、今回の「盛りすぎチャレンジ」は2025年度で3度目の開催。物価高の続く中、今回は過去に開催した際に特に人気だったおにぎりやデザートなど、計35品が登場する。

ラインアップおよび発売日は以下のとおり。

1月26日発売

「Uchi Café盛りすぎ!プレミアムロールケーキ」(214円)… 総重量約50%増量

「盛りすぎ! ソース焼そば」(538円)… 麺重量約50%増量

1月27日発売

「盛りすぎ!ポテトたまごサンド」(297円)… ポテトサラダ約50%増量

「盛りすぎ!高菜明太おにぎり」(192円)… 総重量約50%増量

「盛りすぎ!カツカレー(中辛)」(697円)… とんかつ1枚増量

「メガホットコーヒー」(260円)… 「ホットコーヒー(L)」と比較して約50%以上多いメガサイズ

「ハッピーターン 50%増量 119g」(204円)… 内容量約50%増量

「ローソンオリジナル ポテトリングスナック なげわ しお味 50%増量 93g」(130円)… 内容量約50%増量

「かむかむレモン 50%増量 46g」(162円)… 内容量約50%増量

2月2日発売

「盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ」(319円)… 総重量約50%増量

「盛りすぎ!塩焼そば」(538円)… 麺重量約50%増量

2月3日発売

「盛りすぎ!照焼チキンたまごサンド」(365円)… 照焼チキンが約50%増量

「盛りすぎ!具!おにぎり ポーク玉子(シーチキン®マヨネーズ)」(322円)… ポークランチョンが約50%増量

「盛りすぎ!厚切りロースカツサンド」(495円)… カツサンドの数が3個に増量

ローソン「ペヤング 激辛やきそば 50%以上増量(辛すぎ)」「ローソンオリジナル ミニアスパラガス 50%増量 107g」

「飲む杏仁豆腐 (甘すぎ)」(218円)… 総重量約50%増量

「クラフトレモネード (酸っぱすぎ)」(218円)… 総重量約50%増量

「ペヤング 激辛やきそば 50%以上増量(辛すぎ)」(231円)… 麺重量約50%増量

「ローソンオリジナル ミニアスパラガス 50%増量 107g」(118円)… 総重量約50%増量

「ローソンオリジナル ザク!サク!クランチチョコ 50%増量 81g」(198円)… 総重量約50%増量

2月9日発売

「盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)」(194円)… チョコクリームとホイップクリームの量を約50%増量

「盛りすぎ!ふわもち生シフォン」(257円)… 総重量約50%増量

「盛りすぎ!ミートソース」(697円)… 麺・ソース重量約50%増量

2月10日発売

「盛りすぎ!ハムサンド」(343円)… ハム約50%増量

「盛りすぎ!和風シーチキン®マヨネーズおにぎり」(181円)… 総重量約50%増量

「盛りすぎ!鶏のから揚げ弁当」(592円)… 鶏のから揚げの個数が8個に増量

「盛りすぎ!でからあげクン夢のMIX味」(278円)… 「からあげクンレギュラー(5個入)」と比較して、総重量約50%増量

「ローソンオリジナル ミニ歌舞伎揚 50%増量 116g」(148円)… 総重量約50%増量

「ローソンオリジナル ちゃんぽん 50%増量」(168円)… 麺・かやくの重量約50%増量

2月16日発売

「盛りすぎ!ナポリタン」(697円)… 麺重量約50%増量

2月17日発売

「盛りすぎ!大きなツインシュー」(151円)… カスタードクリームとホイップクリームの量を約50%増量

「盛りすぎ!くちどけショコラクレープ」(265円)… チョコホイップとチョコソースの量を約50%増量

「盛りすぎ!ツナたまごサンド」(297円)… ツナサラダ約50%増量

「盛りすぎ!チャーシューマヨネーズおにぎり」(181円)… 総重量約50%増量

「東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50%増量 83g」(163円)… 内容量約50%増量

「ローソンオリジナル サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 50%増量 105g」(138円)… 内容量約50%増量

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、「沖縄県」および「ナチュラルローソン」で発売されない。

※地域によって、発売日・価格・仕様が異なる場合がある。