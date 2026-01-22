セブン‐イレブン・ジャパンは1月21日～25日の5日間限定で、店の専用オーブンで焼いて提供する「セブンカフェ ベーカリー」から「お店で焼いた」「お店で揚げた」シリーズの全品を30円引きで販売するキャンペーンを全国のセブン‐イレブン店舗にて実施する。

「セブンカフェ ベーカリー」はお店のオーブンで仕上げに焼き上げることで、焼き立ての香ばしさと食感が楽しめるシリーズ。全国で全品が割引対象になるキャンペーンは初めての実施となる。

カウンターのケース内で販売されているパンなど「お店で焼いたシリーズ」と「お店で揚げたシリーズ」全品が対象となる。

セブン‐イレブン標準価格(税抜)からの値引きとなり、他の値引きキャンペーンとの併用はできないが、クーポン券での値引きは併用可能。また、「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格(税抜)からの値引きとなる。

カウンターのケース内で販売されているパン

キャンペーン対象商品には、2024年7月16日に最も販売されている揚げたてカレーパンブランド(最新年間)としてギネス世界記録™認定された「お店で揚げたカレーパン」(160.92円)や、「お店で焼いたふんわりメロンパン」(160.92円)、「お店で焼いたサクサククロワッサン」(190.08円)、「お店で焼いたチョコクッキー」(200.88円)、「お店で揚げたソーセージドーナツ」(160.92円)、「お店で揚げたシュガードーナツ」(140.40円)などのラインアップが取り揃えられている。

なお、価格は軽減税率適用の消費税8%で記載している。