セブン‐イレブン・ジャパンは1月20日より、スイーツのパッケージを含めて大きく見直し、全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売している。

同社は、これまで味や品質にこだわった商品づくりに取り組んできたが、今回新たに「しあわせ食感」というコンセプトのもと、口に入れたときの「とろっ」「ふわっ」といった食感等でしあわせな気持ちになってもらいたいという願いを込め、食べる前のワクワクする気持ちと、そのワクワクを裏切らないおいしさ、楽しさがある商品を展開する。またバレンタイン時期に合わせ、チョコレートを使用した新たな商品も取り揃えた。

パキッ、ふわっな「新・食感」スイーツが登場

1月24日発売の「クワトロチョコエクレア」(397.44円)は、「パキッ」「ふわっ」の異なる食感とクワトロチョコ(4種のチョコ具材)が一度に堪能できるエクレア。チョコクリームは、クーベルチュールチョコを使用し、芳醇な香りとなめらかなくちどけを、ダークチョコクリームは、濃厚な香りとコクのある味わいが楽しめる。

同じく1月24日発売の「雲どら つぶあん&ホイップ」(300.24円)は、雲のような「ふわふわ」の食感が特長の生地に、北海道十勝産小豆を使用した粒感のあるつぶあんとなめらかなみるくホイップクリームを挟んだ、新感覚のどらやき。

1月20日に登場した「とろ生食感チーズケーキ」(291.60円)は、クリームをふんだんに使用し、高温短時間で焼き上げることで、濃厚なのにまるでレアのような「とろける」食感を実現したベイクドチーズケーキ。味わいと食感のアクセントに、底にビスケットを敷いた。

しあわせ食感×チョコレート

「ガーナ ショコラ生どら焼」(248.40円)は、ロッテ「ガーナ」とのコラボ商品。ふわもち食感のココア風味の生地に、濃厚な味わいのガナッシュと口どけなめらかなチョコクリームを挟んだどら焼。2月3日より順次発売する。

「ガーナ ショコラカヌレ」(291.60円)も、ガーナとのコラボ商品。ガーナチョコレートの特長である、ミルクが効いたコクのある味わいを表現した。外はかりっと、中はもちっとした食感が特長。2月3日より沖縄県除く全国で順次発売する。

「ショコラオランジュの和パフェ」(429.84円)は、ぷるもち食感のオレンジ葛ゼリー、チョコムース、ミルクムースの上に、濃厚なチョコもち、チョコクリーム、チョコソース、オレンジピール、爽やかな酸味の効いたオレンジわらび餅を盛り付けたパフェ。2月3日より沖縄県除く全国で順次発売する。

「とろける濃厚生チョコ」(453.60円)は、芳醇なカカオの香りと、なめらかな口どけが特長の濃厚な一口サイズの生チョコ。2月3日より順次発売する。

「まるごと一粒 ショコラ苺大福」(280.80円)は、まるごと一粒の苺をチョコの風味が豊かな濃厚チョコあんと柔らかい餅生地で包んだスイーツ。2月10日より、沖縄県除く全国で順次発売する。

「濃厚チョコプリン」(345.60円)は、2種類のチョコを使用したミルクチョコプリンにホワイトチョコクリームを絞った、チョコ好きにはたまらない仕立て。底面にはチョコクリームソースが入っており、最後までチョコの余韻を感じることができる。2月10日より、沖縄県除く全国で順次発売する。

パッケージを刷新、ご褒美スイーツ売場

今回、パッケージには「しあわせバブル」をモチーフとしたデザインを採用した。売場に明るさと楽しさをもたらし、日々に彩りを添える社会的な存在としての役割を担う。