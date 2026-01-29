ファミリーマートは1月28日、Too Good To Go Japanと連携し、そのサービスを活用した食品ロス削減の実証実験を、東京都内の6店舗で開始した。

「Too Good To Go」と「涙目シール」で"食品ロスゼロ"に挑戦

同社では、これまでもAIを活用した発注精度の向上や消費期限の延長、一部地域での冷凍弁当や冷凍おむすびの販売、また「ファミマのエコ割(涙目シール)」導入など、店舗で発生する食品ロスの削減に向けた取り組みを継続して推進してきた。

涙目シール

今回、北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go」を活用し、店舗で消費期限の迫った商品と「食品ロス削減に貢献したい」と考える人をアプリ上でマッチングする実証実験を開始した。来店者だけでなく、店外にいる人に対してもアプリを通じて情報をタイムリーに届けることで、食品ロス削減の有効性を都内6店舗で検証していく。

同アプリは通常、まだまだおいしく食べられる余った食品を詰め合わせた「サプライズバッグ」を定価の半額以下で提供する仕組みだが、本実証実験では同社独自の運用を試行する。サプライズバッグ形式も実施するほか、現在店頭で展開している涙目シールによる値下販売をアプリ上でも展開し、単品でも購入できるようにした。立地や客層に合わせた最適な手法を模索・検証していく。また、期間中の「恵方巻」の販売においても本アプリを活用し、食品ロス削減への取り組みを推進していく。

画面イメージ

実施店舗は、池袋北口店(豊島区西池袋)、東池袋明治通り店(豊島区東池袋)、駒沢大学駅前店(世田谷区上馬)、池袋グリーン大通り店(豊島区東池袋)、メトロ外苑前店(港区北青山)、ムスブ田町店(港区芝浦)となる。