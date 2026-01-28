セブン - イレブン・ジャパンは1月27日から、バレンタインシーズンに向けて、人気のお菓子とコラボした4品を含む和・洋スイーツを順次発売する「私の好きチョコみっけ!」を全国のセブン‐イレブン店舗にて順次開催している。

同社は、自分へのご褒美チョコや自分の気分にあったチョコを見つける楽しさ、だれかと共有することでコミュニケーションを取っていくようなチョコ体験を利用者に味わってほしいという想いから同キャンペーンを開催。

商品ラインアップは下記の通り。

「ショコラオランジュの和パフェ」(429.84円)は、ぷるもち食感のオレンジ葛ゼリー、チョコムース、ミルクムースの上に、濃厚なチョコもち、チョコクリーム、チョコソース、オレンジピール、爽やかな酸味の効いたオレンジわらび餅を盛り付けたパフェ。

2月3日から沖縄県を除く全国にて販売する。

「とろける濃厚生チョコ」(453.60円)は、芳醇なカカオの香りと口どけの良さを楽しめる一口サイズの生チョコ。2月3日から全国にて販売する。

「まるごと一粒 ショコラ苺大福」(280.80円)は、まるごと一粒の苺を、濃厚チョコあんと柔らかい餅生地で包んだ一品。苺の甘酸っぱさと濃厚チョコの甘みの相性が良い。

2月10日から沖縄県を除く全国にて販売する。

「濃厚チョコプリン」(345.60円)は、2種類のチョコを使用したミルクチョコプリンにホワイトチョコクリームを絞った一品。底面にはチョコクリームソースが入っており、最後までチョコを楽しめる仕様。

2月10日から沖縄県を除く全国にて販売する。

「もちっとチョコぱん」(181.44円)は、チョコレートを折り込んだもちっとした食感の生地に、チョココーチングとチョコチップをのせた菓子パン。

1月27日から沖縄県を除く全国にて販売する。

「濃厚トリプルショコラデニッシュ」(213.84円)は、チョコのクリーム、コーチング、チャンク3種をデニッシュ生地に盛り付けたチョコ感のある菓子パン。1月27日から沖縄県を除く全国にて販売する。

他にも、ロッテ「ガーナ」とのコラボ商品も発売。

「ガーナ ショコラ生どら焼」(248.40円)は、ふわもち食感のココア風味の生地に、濃厚な味わいのガナッシュと口どけなめらかなチョコクリームを挟んだどら焼。2月3日から全国にて販売する。

「ガーナ ショコラカヌレ」(291.60円)は、ガーナチョコレートの特長であるミルクが効いたコクのある味わいを表現し、外はかりっと、中はもちっとした食感が特長の一品。2月3日から沖縄県を除く全国にて販売する。

さらに、冷凍食品からもチョコシリーズが登場する。

「ガーナ フォンダンショコラ」(278.64円)は、ロッテ「ガーナ」とコラボした冷凍スイーツで、袋のまま電子レンジで温めるだけで、チョコソースがとろっとでてくるフォンダンショコラを手軽に楽しめる。

2月3日から全国にて販売する。

「小枝パイ」(321.84円)は、人気のお菓子「小枝」とコラボしたパイの冷凍スイーツ。口どけの良いチョコレートとミルクのコク、香ばしいアーモンドの風味、パイ生地の食感を楽しめる一品。2月3日から全国にて販売する。

「セブンプレミアム ショコラクレープ」(246.24円)は、生チョコ入りの冷凍ショコラクレープ。チョコホイップ、生チョコ、削りチョコをクレープ生地で包んでいて、濃厚なチョコの味わいと重層的な食感が魅力の一品。

2月10日から全国にて販売する。

なお、記載の価格は消費税8%を含む価格となり、店舗によって価格が異なる場合がある。