サンスター文具からこのほど、まるで標本のような消しゴムが登場しました。その名も「氷漬けになったいきもの消しゴム」。透け感が絶妙なんです!

氷漬けになったいきもの消しゴム

いきもののマスコット消しゴムを透明な消しゴムに閉じ込めました

透明ケースにはいきものの名前を箔押しし、まるで標本のようなビジュアル👀

大きないきものverと小さないきものverがあります。

どのいきものが好きかコメントでぜひ教えてください〜

こちらが、サンスター文具の「氷漬けになったいきもの消しゴム」です。透明な消しゴムの中に、水族館で会えるいきものたちのマスコット消しゴムが入っているのですが、氷漬けにされているかのような透け感が、たまらなく可愛いんです。

ラインアップは、「メンダコ」「ふぐ」「ウーパールーパー」「クリオネ」「クラゲ」といった“ちいさないきもの”5種と、「あざらし」「ペンギン」「しろくま」「ラッコ」「サメ」の“おおきないきもの”5種の全10種。

SNSで紹介されると、「サンスター文具の企画部に天才が居る」「めんだこかわいすぎる」「学校頑張るからこの消しゴムほしい」「子供がメンダコとウーパールーパー買いました! 中の生き物を助け出そうと一生懸命宿題で消しゴムを使ってます。笑」と話題に。うまく消していけば、きれいに発掘できるかもしれませんね。間違ってもいないのに、どんどん消しまくっちゃいそう。

一方で、「かわいい…消したくない…笑」「めっちゃ可愛いけど 勿体なくて使えなそう…」という声も寄せられていました。ケースも中身が見える透明PETのスリーブケースで、正面には、いきものの名前が日本語と英語表記で箔押しされているため、そのビジュアルはまるで標本。そのまま飾っても楽しい商品となっています!

価格は385円。遊び心たっぷりの「氷漬けになったいきもの消しゴム」、文具売り場や書店などで探してみてくださいね。