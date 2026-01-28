先日Xに、心が洗われるような動画がポストされました。これ、何だか分かりますか?

雪をかぶった葉ぼたんと柚子のように見えますが、ヒントは、柄杓ですかね。この柄杓で水をかけてみると……

なんと、美しいお花が見えてきました。もう分かりましたね。

花手水🌼本日も凍りました🧊

.

お水をかけると…❄️🌼

(@jinjahan0817より引用)

正解は、花手水でした!

水をかけると、みるみるうちに氷が透明になっていき、その下で美しく咲く花々が出現。柄杓が魔法の杖のようです! すてき。場所は、山形県鶴岡市にある鶴ヶ岡城跡地にある荘内神社。日本海側の寒い地域なので、冬は凍ってしまうんですね。

この光景に、SNSでは「うわーーーーーーっ素敵…」「魔法のようですね、、、美しいものをありがとうございます!」「氷の中に閉じ込められたお花たちが、まるで宝石箱みたいです」「天然のアート作品ですね!」「仕事で汚れた目と心が洗われるよ」などなど、ネット民もうっとり。執筆時点までに8.6万ものいいねが寄せられています。

今の時期にしか見ることのできない凍った花手水。ぜひ、自分の手で魔法をかけてみては?