南海トラフ地震や富士山の噴火が懸念されるなど、いつ大規模な災害が起きるか分からない今、1つでも多く覚えておきたいのが災害時に役立つライフハックです。今回は、毛布やカーテンなどの布がない場合に、意外なもので出来ちゃう「担架」の作り方を紹介します!

LANケーブルシリーズ第2弾です。災害は突然やってくる。そのときあなたはどこにいるでしょうか?家ではなく職場にいたら?人を搬送する時に担架や毛布がその場にあるとは限りません。そこで役立つのが「身近な防災術」。今回は職場にあるLANケーブルとモップの柄やほうきで作る担架を紹介します。

(@MPD_bousaiより引用)

まさか、LANケーブルで担架を作るとは思いませんでした!

簡易担架というと、毛布やカーテンといった大きな布と長い棒で作るのが一般的ですが、職場など大きな布がない場合もありますよね。また、少々丈夫な服(前開きの服は前をしめたまま)を数枚用意し、両袖から棒を通す方法もありますが、女性が服を脱ぐのは容易ではありませんし、真冬の場合、薄着でいると命にかかわることも。そんな時に役立つのが、長くて丈夫なLANケーブルというわけです。

SNSで紹介されると、「なるほどなあ」「こういう使い方もあるのか 考えた人すごいな」「LANケーブルって丈夫なんだなぁ……」「その発想無かったわ」「知らないより知っておいた方がいい」「みんな、覚えておこうね」といった声が寄せられています。

また、長い棒を探す方が大変かもという声もあがっていましたが、モップなどがどこにあるのか、他に長い棒になるものはないか、この機会に確認しておくといいかもしれませんね。