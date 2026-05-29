津田健次郎「遊戯王」からの盟友・風間俊介と急遽“インスタライブ"を決行！大河ドラマ「べらぼう」での共演裏話も明かす

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。

5月24日（日）の放送では、俳優・風間俊介さんと実施したインスタライブの話やミュージカル「レ・ミゼラブル」について語る場面がありました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「先日、津田さんと風間俊介さんがインスタライブをされているのを見ました！ お2人が同じ画面にいるだけでうれしくなってしまいました。また、お2人は『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（NHK）でも共演されて、風間さんが『また共演したら、津田さんに追われる役をやりたい』とおっしゃっていましたね。私の個人的趣味ですが、ちょっと怖い役の津田さんが好きなので、もし実現するなら、ミュージカル『レ・ミゼラブル』のジャベールみたいな感じで追ってほしいなと思ってしまいました。またお2人が共演されることを願っています」

◆遊戯王から大河ドラマへ…

津田：そうなんですよ！ 風間俊介くんとは「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」という作品で、俊介が武藤遊戯、僕が海馬瀬人の声を担当して、ずっと共演させていただいておりまして。それで、このあいだ一緒になったので、「ちょっと5分くらいインスタライブやろうよ」ということで、急遽やらせていただきました。

去年は、大河ドラマの「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」という作品で共演できたんですよね。しかも、同じシーンに出演することができて、めちゃくちゃうれしくて。「こんな日が来るとは思わなかったね！」みたいな感じで話していました。そのときは、俊介が追われる役で僕が追う役だったんですけど、「そういうのもいいね」なんて言い合っていました。

◆“レミゼ愛”を熱弁

津田：「レ・ミゼラブル」（以下、レミゼ）のジャベールはいいですよね！ すごく好きです。蛇のように執拗に追いかけ続けていく……かっこいいよな、あの役と思って見ていました。レミゼのなかで、やりたい役を選ぶとするなら、やっぱりジャベールですよね。もちろん、ジャン・バルジャンもめちゃくちゃかっこいい素敵な役なんですけどね。

レミゼ好きだなあ～（笑）。「民衆の歌」がとにかく好きで、たまらんです。名曲ばかりですもんね。「On My Own」とかもいいし、本当に素晴らしいです。あのなんとも言えない、生きることに対する力強さと言いますか……。ほとんどの作品が、“生きるとは何か”みたいなことが根底のテーマにあるものだと思うんですけど、レミゼほど力強く“生きるとは何か”ということを問う作品ってあまりないので。ものすごく力強さを感じるんですよね。

特に古典でもありますし……。古典って、シェイクスピアとかもそうですけど、生きるとか死ぬとか、恋もそうなんですけど、力強いですよね。激しいのが多いというか、線が太いといいますか。そういう意味で、古典って面白いなと思うことが多いですね。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking