今年“20周年”！絢香「『三日月』を作ったのは16、17歳なので…」デビュー当時の秘話を告白

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送では、シンガーソングライターの絢香さんが登場！ 本記事では、今年デビュー20周年を迎えた絢香さんが、デビュー当時の秘話や20年間への思いを明かした模様をお届けします。

◆デビュー20周年の軌跡と感謝

れなち：デビュー20周年、おめでとうございます！

絢香：ありがとうございます～。

れなち：（デビューシングルの）「I believe」をリリースしたときが18歳!?

絢香：そうです。

れなち：「大人っぽい」って言われませんでした？

絢香：よく言われました。特に歌っている曲のイメージが、わりとそういう（大人っぽい）曲だったので、それもあったかもしれないです。

れなち：「三日月」（4枚目のシングル）も……。

絢香：その年にリリースしました。でも、作ったのはもっと前の16、17歳のときなので……早い（笑）。

れなち：ここまでの20年は早かったですか？

絢香：早かったですし、濃い20年でした。でもまずは、20年歌い続けてこられたことが、やっぱりすごいことだと思っているから、ファンの方には本当に感謝です。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM