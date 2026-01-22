通信カラオケ・JOYSOUNDでは、ピアノ・トリオバンド、Omoinotakeとのコラボキャンペーンを、3月22日まで開催している。

このキャンペーンは、Omoinotake 2nd DIGITAL SINGLE『Wonderland』のリリースと、『Omoinotake Live at 日本武道館』の開催を記念して行われ、オリジナルグッズをプレゼントする。

最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、「Wonderland」をはじめとする課題曲を選曲すると、その場で参加者全員にOmoinotake×JOYSOUNDオリジナル待ち受け画像(全1種)がもらえる。

さらに、Wチャンスとして、抽選でOmoinotake Live at 日本武道館オリジナルグッズを5人にプレゼント。なお、毎日、1曲につき1回待ち受け画像を取得でき、キャンペーン期間中は何度でも応募ができる。

対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。