『エヴァ』相田ケンスケ役・岩永哲哉『シン・エヴァ』への想いを語る「“空白の14年”も長いですが、私の12年も長くて…」

TOKYO FMの番組「FM EVA 30.0」。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきました。

今回は、相田ケンスケの声を演じた声優・岩永哲哉さんと、「特務機関NERV防災アプリ」を提供しているゲヒルン株式会社 代表取締役の石森大貴さんの対談をお届け。ここでは、2021年公開の映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』（以下：シン・エヴァ）について語り合いました。

◆「よく頑張ったな！ ケンスケ」

岩永：『シン・エヴァ』を観た感想はいかがでした？

石森：実は先日、中学校の同窓会があったんですよ。20年ぶりぐらいに中学時代の友達に会って。すごく楽しかったんですけど、『シン・エヴァンゲリオン』で、中学時代の友達が支えてくれるストーリーがあるじゃないですか。ケンスケと（鈴原）トウジの2人が、大人になっても変わらず（碇）シンジくんを支えてくれているっていうところ、あれを自分もちょっと体験しました。

岩永：そうだったんですね。私は『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』は出番があって、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』はなかったんですよ。だから、『シン・エヴァ』は『：破』以来12年ぶりの出演だったので……“空白の14年”も長いですけれど、私の12年も長くて。

実は『：Q』が劇場公開された後に、スタッフさんから「今後のこともあるので、一応『：Q』を観ておいてほしい」というご連絡をいただいたんです。でも、もしかしたら、気が変わって出番ナシになるかもしれないじゃないですか。それに、『：Q』の14年後の世界線を「ケンスケとして知っていていいのか？」って思ったんですよ。なので、そのときはちょっと意地を張って観ていなくて。でも、うわさでは入ってくるんですよ。「なんか（展開が）斜め向こうのほうに行ったぞ」みたいな（笑）。

結局『：Q』を観たのは「『シン・エヴァ』の出番があります」と決まってからなので、公開の2～3年前ですね。だから「AAAヴンダー!?」「WILLE（ヴィレ）!?」みたいな（笑）。

石森：（笑）。

岩永：それで、『シン・エヴァ』の台本を読んで、最初に思ったのが「ケンスケのセリフが多い」っていう（笑）。いつもワンポイントでいいキャラだったのが、「なんでこんなに!?」って思うくらい多くて（笑）。

でも、読んでいくうちに、ケンスケが周りを支える縁の下の力持ちで碇のことを見守り、委員長（鈴原 ヒカリ）とかアスカ（式波・アスカ・ラングレー）のことも含めて、みんなを支える役だったので……もう嬉しかったですね。「死んでしまったかな」と思っていたケンスケが生きて周りを支えていて、「よく頑張ったな！ ケンスケ」「いい大人になったな。結構かっこいいじゃん！」っていうふうに思って、本当にうれしかったです。