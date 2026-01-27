通信カラオケ・JOYSOUNDは、ボーイズグループ・ENHYPENのメンバー全員分の直筆サイン入りグッズなどが当たる「JOYSOUNDコラボキャンペーン×アニメ『DARK MOON -黒の月:月の祭壇-』」を、3月31日まで開催している。

「JOYSOUNDコラボキャンペーン×アニメ『DARK MOON -黒の月:月の祭壇-』」

これは、同グループのメンバーをキャラクター化した7人の少年たちを主人公にしたアニメ『DARK MOON -黒の月:月の祭壇-』の放送を記念して行われるもの。

本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、「One In A Billion」をはじめとする課題曲を選曲。

その場でスマートフォンに表示されるスピードくじでENHYPENメンバー全員分の直筆サイン入りグッズを1人に、JOYSOUND×アニメ「DARK MOON -黒の月:月の祭壇-」 オリジナルQUOカード1,000円分を10人にプレゼントする。なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、応募ができる。

対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAXとなる。課題曲は、「One In A Billion」「Fatal Trouble」「CRIMINAL LOVE」。