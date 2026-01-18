通信カラオケ・JOYSOUNDは、映像コンテンツサービス「みるハコ」で、女性VTuberグループ「ホロライブ」3期生の兎田ぺこら・不知火フレア・白銀ノエル・宝鐘マリンによる初の単独ライブ映像を、2月19日から配信する。

『hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦』

圧倒的な人気や影響力を誇る「ホロライブ」3期生。メンバーそれぞれの個性と魅力はもちろん、グループとしての完成度の高さも際立ち、多くのファンを魅了し続けている。

今回は、1月17日・18日の2日間にわたりKアリーナ横浜で開催されたばかりの『hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦』の模様をカラオケルームに配信。DAY1の模様は2月19日から3月22日まで、DAY2の模様は3月19日から4月19日までの期間中、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームで楽しめる。視聴するためのチケットは、きょう18日から「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売する。

2月19日から「みるハコ」で配信される『hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～みるハコで叫べ愛のコール～』を視聴する様子を写真に撮影し、X(Twitter)に投稿した人から抽選で4人に「ホロライブ3期生メンバー直筆サイン入りライブポスター」をプレゼント。さらに、JOYSOUNDの対象機種を導入のカラオケ店舗でhololive 3rd Generation名義楽曲、または、兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリンのソロ名義楽曲を歌唱して応募すると、「ホロライブ3期生メンバー直筆サイン入りTシャツ」が抽選で4人に当たるキャンペーンも開催される。