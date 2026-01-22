通信カラオケ・JOYSOUNDでは、なとりの2ndアルバム『深海』リリースを記念して、なとりサイン入り公式グッズが当たる「なとり×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、2月28日まで開催している。

なとりは、2021年5月に音楽活動を開始した音楽クリエイターで、22年5月投稿の楽曲「Overdose」はTikTok上関連動画の数が75万本超え。総再生回数は30億回を突破している。また、2年ぶりのリリースとなる2ndアルバム 『深海』は、TVアニメ『【推しの子】』3期ED主題歌「セレナーデ」など注目の楽曲が収録されている。

キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」(登録無料)にログインの上、「プロポーズ」をはじめとする課題曲を歌唱し、特設ページより応募。抽選で、なとりサイン入り公式グッズを5人にプレゼントする。

対応機種は、JOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAX。