ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの初の全国ツアーライブと全国アリーナツアーライブが、WOWOWで3月・4月に特集放送される。

「BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023」

3月1日(17:00～)にWOWOWライブとWOWOWオンデマンドで放送・配信するのは、BE:FIRST初の全国ツアー「BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023」の追加公演として2023年1月に開催された、国立代々木競技場第一体育館での初のアリーナ公演2DAYSの2日目。ツアーに先駆けてリリースされたファーストアルバム『BE:1』のナンバーを中心に構成されたステージとなる。

4月放送・配信予定なのは、9都市22公演を回った全国アリーナツアー「BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”」から、24年2月24日に「宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ」で行われたライブ。各種音楽チャートで116冠を獲得したた4thシングル「Mainstream」を披露したライブで、追加公演を含むチケットには合わせて170万件に上る応募があった。

「BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”」

【編集部MEMO】

BE:FIRSTは、オーディション番組『THE FIRST』から誕生。21年にメジャーデビューするや瞬く間に各種チャートを席巻し、さらにアメリカ・アジア・ヨーロッパを回るワールドツアーも成功させるなど、次世代を担うグローバルアーティストとして大きな注目を集めている。

(C)Avex Music Creative / BMSG