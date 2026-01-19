アイドルグループ・WEST.が出演するWOWOWの音楽番組『WESSION』のスタートから、WEST.初の主催野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』までの半年間の活動を収めたアフターパフレットの表紙が公開された。

『WESSION FESTIVAL 2025』アフターパンフ表紙

アフターパンフレットには、番組収録現場やフェスでのオフショットのほか、メンバーによる座談会などWEST.の魅力をより深く感じられるコンテンツが満載。WOWOW百貨店で受付中となっている。

パンフレット内に掲載されるフェスのリハーサル風景などは、特設サイトで公開されている。

『WESSION FESTIVAL 2025』のDAY2の模様は25日に放送・配信されるが、好評につき、これまでの番組、フェス密着特番、WEST.メンバー全員が主演を務めた映画『裏社員。－スパイやらせてもろてます－』を、2月25日から5日間連続で放送・配信することが決定。WEST.の結成日である2月5日には『2/5はWEST.結成日!!!!!!!』と題して、『WOWOW×WEST. “WESSION”』全6回も一挙放送・配信する。

「WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!」

『WESSION FESTIVAL 2025 DAY1』

2月25日（水）午後8:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

『WESSION FESTIVAL 2025 DAY2』

2月26日（木）午後8:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

『裏社員。－スパイやらせてもろてます－』

2月27日（金）午後9:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

『WESSION FESTIVAL 2025 密着特番』

2月28日（土）午後6:15 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

『WOWOW×WEST. "WESSION“』

＃1 MONGOL800 3月1日（日）放送・配信予定

＃2 wacci 3月1日（日）放送・配信予定

＃3 アイナ・ジ・エンド 3月1日（日）放送・配信予定

＃4 Lucky Kilimanjaro 3月1日（日）放送・配信予定

＃5 石原慎也（Saucy Dog） 3月1日（日）放送・配信予定

未公開集 3月1日（日）放送・配信予定