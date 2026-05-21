佐々木蔵之介主演『ALIUS』に中川大志、恒松祐里、坂井真紀　特報映像も公開

俳優の佐々木蔵之介が主演を務めるWOWOWの連続ドラマW-30『ALIUS（アリウス） -特定事象捜査ファイル-』(全6話／7月19日スタート、毎週日曜22:00～)に、中川大志、恒松祐里、坂井真紀が出演することが21日、発表された。あわせて、本編映像初公開となる特報映像も公開された。

佐々木蔵之介、WOWOWオリジナルドラマ約24年ぶり出演で初主演

同作は、完全オリジナル脚本で描くクライムサスペンス。WOWOWオリジナルドラマへの出演が約24年ぶりにして初主演となる佐々木が、主人公・佐野省吾を演じる。

物語の発端となるのは、地下駐車場で喉に4本のナイフを刺された凄惨な他殺体が発見される事件。そこから連続殺人事件の幕が開け、被害者の周辺からは「ALIUS LAB」「They control Homo sapiens」という謎の言葉が次々に見つかっていく。

現実と地続きの世界を舞台に、「ALIUS」と呼ばれる謎の存在をめぐって展開する本作。連続殺人事件の行方をスリリングに描くエンターテインメントでありながら、人間が築き上げてきた“高度な社会”の脆さや矛盾にも切り込む社会派ドラマとしての側面も持つ。

中川大志、科警研から捜査一課へ出向する研究者に

今回、佐野を取り巻くメインキャストとして発表されたのが、中川、恒松、坂井の3人。

中川が演じるのは、科警研から捜査一課へと出向し、佐野たちの捜査に加わる研究者・神崎透流。純粋すぎる好奇心と研ぎ澄まされた頭脳で、「ALIUS」の真相につながる大胆な仮説を導き出していく人物だ。

中川は「いくつもの裏切りや予想外の展開に、のめり込みながら脚本を読みました」と振り返り、「きっと皆さんも、『あれ…? これはどうやら、単なる社会派サスペンスドラマでは無いぞ…?』と、僕たちが初めてこの作品に触れた時と同じ感覚を味わうことになると思います」とコメント。

さらに、神崎という役については「脚本を読んだ時から『絶対やりたい!』と思わせられた、とても魅力的なキャラクターでした」と明かし、「準備段階から撮影期間中まで、彼と過ごした時間はとても刺激的で、俳優として新たな学びをたくさん得ることができました」と手応えを語っている。

恒松祐里は佐々木蔵之介の右腕となる刑事役

恒松が演じるのは、佐野の右腕として共に難事件に立ち向かう捜査一課の刑事・羽住杏奈。冷静沈着なバディとして佐野を支える一方で、物語後半に向けて思いがけない展開を見せるキーパーソンとなる。

クライムサスペンス作品を観ることが好きだという恒松は、「今回のようなお話をいただけたことがとても嬉しく、ワクワクしながら脚本を読みました」といい、「初めて脚本を読んだ時は、今まで出会ったことのない設定の物語に惹きつけられました」と本作の印象を説明。

完全オリジナル脚本のため、撮影では山本監督や佐々木、中川らと「こうかな、ああかな?」と物語のディテールを相談しながら作っていったそうで、「作品はシリアスなのですが、現場はとても穏やかでした」と振り返る。「30分という時間があっという間に感じる作品になっています! サスペンス作品が好きな方は特に必見です」と呼びかけた。

坂井真紀、佐野の元妻で“最大の鍵”を握る女性に

坂井が演じるのは、3年前に理由も告げず佐野のもとを去った元妻・辰巳薫。元警察官でもある薫がなぜ姿を消さなければならなかったのか。その空白の時間は、佐野の心に今も深い影を落とし続けている。本作における“最大の鍵”を握る謎多き女性だ。

坂井は、企画書や台本を読んだ際に「私たちの日常からは少し遠いようでいて、実はすぐ隣にあるような物語」だと感じたといい、「深い人間ドラマを描いたオリジナルストーリーに惹かれました」と出演への思いを語る。

また、「久しぶりに佐々木蔵之介さんとご一緒できたことも、とても嬉しかったです」と再共演を喜びつつ、「私たち人間って一体何なのだろうと、考えさせられる作品でもありました」とコメント。「人間らしい愛や、その愛があるからこその苦しみ、弱さや不完全さも含めて、それでも懸命に生きていく姿に、人間という存在そのものの愛おしさを感じられる物語だと思います」と作品の魅力を伝えている。