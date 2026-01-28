シンガーソングライターの藤原さくら、アーティストのYaffle、音楽ライター・翻訳家の池城美菜子氏が、WOWOWで2月2日(9:00～)で放送される『生中継! 第68回グラミー賞授賞式』にゲスト出演する。

音楽界で最も権威ある賞として全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目するグラミー賞。2カ国語版(同時通訳)で生中継し、同日(22:00～)からは字幕版が放送・配信される。

同日(8:00～)には『ライブ配信! 第68回グラミー賞授賞式レッドカーペット』がWOWOWオンデマンドで生配信(※アーカイブ配信なし)される。

コメントは、以下の通り。

藤原さくら

毎年自分のラジオでも特集するほど楽しみにしているグラミー賞。生中継で受賞を目撃するのは今年が初めてなので、ワクワクしています! 今年も相変わらずKendrick Lamarの人気を感じますが、ラテングラミーでも大注目だったBad Bunnyには、ぜひとも賞を取ってもらいたいです! あとはKPopDemon Huntersがとっても面白かったので、行く末が気になっています。

Yaffle

歴史あるグラミー賞の瞬間を、皆さんと共有できることを一音楽ファンとして心から楽しみにしています。私の視点でこの賞の面白さを語るなら、1959年の初回から「最優秀録音アルバム賞」のような技術部門が確立されている点にあります。ここはアーティストだけでなく、共に音を作り上げるスペシャリストたちの、ある種の「狂気」とも言えるこだわりが正当に評価される稀有な場所です。表舞台の華やかさはもちろん、その裏側に潜むまた別の形での“アーティスト”たちの最新の仕事ぶりにも、ぜひ注目していただきたいですね。