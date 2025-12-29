ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

4年連続4回目の出場で「夢中」を披露するBE:FIRST。LEOは「僕たちダンス＆ボーカルグループで、歌って踊ることが多いんですけど、今回は歌1本でやらせていただくので、歌だけでも魅せられるんだぞというBE:FIRSTをたくさんの方に知っていただければうれしいなと思っています」と語った。

オープニング企画では、ILLIT、＆TEAM、Number_i、ウェイキーとともに「パプリカ」を披露する。

「パプリカ」はかわいく踊るのか聞かれると、MANATOは「ガッツリかわいく踊らせていただきます」と答え、メンバーは「そうなんだ」と驚いた表情。MANATOは「年末、歌でパフォーマンスさせていただく機会がありがたいことに多いので、ダンスはここしかないと思ってかわいく」と話した。

LEOが「怖い怖い。まだ何も俺らやってないから。言ったらやらなきゃいけなくなるよ」と心配すると、MANATOは「せめて俺だけはやります。注目してみていただければ」と呼びかけた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。