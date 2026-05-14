華やかに見える野球界の裏側には、人生を懸けて夢を追う選手と、厳しい眼で彼らの才能を見抜いてプロへと抜擢するスカウトの汗と涙がある。5月15日（金）23時よりWOWOWで放送・配信される連続ドラマW-30『ドラフトキング -BORDER LINE-』は、そんなスカウトと選手たちの熱い物語だ。

2023年に話題を呼んだ前作に続いての続編となる今作には“-BORDER LINE-（ボーダーライン）”というサブタイトルがある。この言葉に込められたシビアで熱い人間ドラマとは何か、気になる見どころをひと足早く紐解いてみよう。

輝きの裏にある現実――スカウトが見つめる野球人生を描いたドラマ

連続ドラマW-30『ドラフトキング -BORDER LINE-』は、クロマツテツロウ先生の人気コミック『ドラフトキング』（集英社「グランドジャンプ」連載）を原作に、スカウトの視点から野球界を描いた話題作で、ムロツヨシ主演による2023年放送・配信された『ドラフトキング』の続編となる。

プロ野球球団は、高校や大学、社会人などの選手を指名し、入団交渉権を獲得するためのドラフト会議を毎年行っている。将来有望な選手を獲得するため、日本全国の現場を巡りながら日々視察し、見極めるのがスカウトの仕事だ。「ドラフトキング」とは、プロ入り後に最も才能を開花させ、その年のドラフトを代表する活躍を見せた選手のこと。それが必ずしも1位指名の選手とは限らないという事実に、物語の面白さが宿る。

今はまだ埋もれているが、潜在能力が高い選手を見つけては「俺の眼がそう言っている」と決めゼリフを放つスカウト・郷原眼力（ごうはら・オーラ）が今作の主人公。ムロツヨシが原作そのままのモジャモジャ頭に鋭い眼力で体現している。空気を読まずにズケズケとものを言い、他を圧倒する存在感。一方で、選手一人ひとりの人生を深く考える人情も見え隠れするのが魅力だ。

ニュースだけを見ていると、ドラフト会議で選ばれる選手たちは一瞬で輝かしい未来を掴んだように見える。しかし、そこに至るまでには本人の努力はもちろん、監督や家族など周囲の支えがある。しかも、ドラフト指名を受けてプロになっても活躍できるのは一握りの選手だけという現実を、このドラマは浮き彫りにするのだ。

それぞれの物語には、誰の人生にも重なるような切実さがあり、思わず前のめりで彼らの行く末を見守りたくなる。それこそが、このドラマを見続けたくなる理由であり、続編へとつながった支持の源だろう。

前作の『ドラフトキング』はWOWOWオンデマンドで一挙配信中！ 『ドラフトキング -BORDER LINE-』の放送前に予習しておくと、物語のつながりにも気づけて続編がいっそう楽しみになるはず。

前作から引き続き、個性派揃いのキャストが集結！

『ドラフトキング -BORDER LINE-』には主演のムロツヨシを始め、前作で強い印象を残したキャスト陣が再集結。郷原が所属する横浜ベイゴールズのスカウト陣には宮沢氷魚、でんでん、上地雄輔、平山祐介、川久保拓司。最大の決定権保持者である筒井GMに阪田マサノブ。郷原の宿敵である大阪ホワイトタイガースのスカウト・毒島には伊武雅刀。ベイゴールズのスカウト部と選手の情報交換をするなど交流を持つフリーライターの美嶋に藤間爽子。さらに今回は、郷原と因縁のある福岡ブラックホークスのスカウト・中溝役で三浦貴大が出演する。

監督役としても片岡鶴太郎、宇梶剛士、田中要次。選手役で武田航平、佐藤寛太、木村達成らが参加。前作以上に濃厚で個性豊かな顔ぶれが揃っていて、どのような化学反応が生まれるのかにも注目したい。

また、前作第5話で登場した天才投手の北畠翔（木戸大聖）と翔の母・花代（仙道敦子）が引き続き登場することが予告で明かされている。郷原に中学生の頃に見出された北畠が、特待生として神奈川の名門高校に進学することを決めたことが前作で描かれた。しかし今回、ある理由で高校を退学し、野球選手の夢からドロップアウトしてしまう。

前作で活躍したキャラクターたちも再び登場し、長い時間軸で彼らの野球人生を追うことができるのも、この作品の魅力だ。

スカウト陣のキャラの濃さにも注目！

スカウトといっても、そのスタイルはさまざま。それぞれに信念を持って選手たちと関わっていくのも今作のみどころのひとつ。

例えば横浜ベイゴールズの若手スカウト・神木良輔（宮沢氷魚）は元プロ野球選手。プロになる前に、「キミはプロでは絶対に通用しない」と郷原から宣言された過去を持っている。実際、神木はプロ入りして5年後、一軍に上がることなく引退。現在は郷原と同じ球団のスカウトとして人生の再スタートを切った人物だ。

野球が好きという純粋な気持ちを持ち続け、最初は郷原とぶつかっていた神木は、視聴者の視点に寄り添いながら、郷原の剛腕を少しずつ浮かび上がらせてくれる存在でもある。

そのほか、横浜ベイゴールズには人情派部長の下辺陸夫（でんでん）、元プロ野球選手で神木の相談に優しく乗ってくれる大津良介（上地雄輔）、一軍の元選手で一見チャラい見た目の飯塚健（平山祐介）、データ重視の理論派・大越智成（川久保拓司）と、くせ者たちが揃っている。ひとりの選手を巡っても、視点や関わり方の違いに個性が出ていて面白い。

さらに郷原の宿敵で、規定ギリギリの手法で選手を獲得しようと目論むベテランスカウト・毒島竜二（伊武雅刀）、今作から登場し、郷原と因縁を持つスカウト・中溝聖治（三浦貴大）とライバル球団のスカウトたちにも注目！

スカウトも選手も人物像の幅が広く、選手とスカウトの相性によっても野球人生は変わっていく。そんな人と人との物語を重層的に見せてくれることに期待だ。

“ボーダーライン”という言葉に込められた熱い人間ドラマ

『ドラフトキング -BORDER LINE-』の「三ケタの男たち」編では、郷原が釜石実業出身の投手・菊地原英光（藤田智大）の才能を見抜き、成長を追う様子が描かれる。まだまだ荒削りな菊地原を育てるのは、岩手学院大学の名監督・千葉（片岡鶴太郎）。

千葉監督が時間をかけて菊地原の才能を開花させようと指導する。その様子を見守る郷原の姿に、スカウトという仕事の粘り強さと信念の深さ、そして自らが見抜いた才能を信じ抜く覚悟が浮かび上がる。

今作はタイトルに“ボーダーライン”とあるように、クロマツ先生が描いた中から、野球人生のボーダーラインに立たされた人間たちが懸命に挑むエピソードをドラマ化。菊地原のように、あと一歩でプロになれるかどうかの境界線にいる者＝ボーダーラインに立つ選手たちと、その選手たちの想いや人生を背負いながら決断するスカウトたちの責任と覚悟。

その行く末をじっくりと描いてくれるからこそ伝わる感動がある。スカウトのルールや野球選手についての説明も散りばめられているため、野球を知らなくても興味深く見ることができるのもありがたい。むしろ、人間ドラマに見入っているうちに、いつの間にか野球界への興味が湧く人も多いだろう。それだけ、このドラマはさまざまな角度から楽しめる奥行きを持っているのだ。

第1話は無料放送・配信も！ 連続ドラマW-30『ドラフトキング -BORDER LINE-』（全10話）放送・配信情報

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