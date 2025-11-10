ぬいぐるみデザイナー・せこなお(@sekonao)さんが手掛ける「なつかない猫」。6月にクオリアのカプセル自販機に登場し話題となったボールチェーン付きのぬいぐるみが、11月12日、再び登場します!

お待たせしました!

大好評の「なつかない猫ぬいぐるみ」が、

@Qualia_45_ 様より今月再販となります。

11月12日より順次発売予定!

.

前回逃した方、もっとお迎えしたかった方、捕獲よろしくおねがいします!

ｼｬｰｰｰｰ!

#なつかない猫

(@sekonaoより引用)

こちらが、このほど再販が決定したカプセルトイ「なつかない猫 ぬいぐるみ」です。

つり上がった眼と逆立った毛が、いかにも懐かなさそうなビジュアルですが、そんな反抗的な態度も含めてなぜか可愛いのが“なつかない猫”の魅力。毛を逆立ててあげると“気高さが増す”という設定も、自分好みにスタイリング(?)できて面白そうですよね。

ラインナップは、お馴染み「実家の猫」「公園の猫」「大家さんの猫」「魚屋さんの猫」「お屋敷の猫」の全5種。1回500円で、11月12日より全国のカプセルトイ売場に順次登場します。

このニュースに、SNSでは「これめちゃくちゃ可愛い～～～!!」「前回は捕獲できなかったので 再販待ってました」「かわいい!全部ほしい!!」と期待の声が。前回ゲットできなかった人も、もっと仲間を増やしたい人も、このチャンスをお見逃しなく!!