北海道ではこの時期、「ダイヤモンドダスト」という自然現象が有名ですが、宮城県の鳴子ダムでは先日、「雪まくり」なる珍しい現象が発生した模様。

2023年以来3年ぶりに「雪まくり」が現れました!

鳴子ダムでは数日前まで雪が降っていましたが、昨日から雨に変わりました。その為、湿った雪が強風に煽られくるくると小さな渦巻きが出来たようです。不思議な自然現象ですね。

鳴子ダムへお越しの際は車の運転など十分にお気を付けください。

(@MlitNarukoより引用)

こちらが「雪まくり」です。「えっ、タイヤが転がってる?」と思ったのは、筆者だけでしょうか?笑

湿った雪が強風に煽られて小さな渦巻きが出来るそうなのですが、これが自然に転がると、渦巻き状の雪の筒になるのだとか。別名「スノーローラー」とも呼ばれる、レアな現象なんです。鳴子でも3年ぶりだという雪まくり、その時の画像がこちらです!

やっぱり、タイヤですよね?笑

この投稿に、多くの人が反応。「懐かしい!」「これに名前あったなんて...!!」「伊達巻みたいwかわいいw」「子どものころはアンモナイトとよんでました」「キャタピラの跡みたいな」「おれはこれをタンブルスノウと呼ぶ」「雪のバームクーヘンや」「違いますこれは野生のロールケーキです」などなど、コメント欄は大盛り上がり! 執筆時点までに3.1万ものいいねが寄せられています。

子どもの頃から目にしてはいたものの、「雪まくり」という名称があるとは知らず、みなさん、独自に命名していたんですね。おもしろい!

さて、今回雪まくりが見られた鳴子ダムは、紅葉の名所としても有名な温泉地。冬は、ゲレンデ帰りに入る温泉が最高です! ぜひ、鳴子に足を運んでみては? 運が良ければ、あなたも「雪まくり」に出会えるかもしれませんよ。