寒い季節でも、風もない日に陽なたにいると、意外とあったかいですよね。そんな貴重な冬の晴れ間、ワオキツネザルたちも独特なスタイルで日光浴を楽しんでいる模様。

寒い朝だから...

貴重な晴れ間は日光浴

(@FukuyamaZooより引用)

こちらは、広島県の東部に位置する「福山市立動物園」のワオキツネザルです。右足を木の上に乗せ、左足としっぽはそのままぶらりん。カメラ目線で「なんでやねん!」とツッコんでいるかのような左手、見事なシンクロですね。

この姿に、SNSでは「同じポーズして可愛すぎる」「倒れないのがすごい」「バランス感覚もいいし、何よりふたり揃って同じポーズがかわいい」「ツボる(笑)」といった声が寄せられたほか、「混ざりたい」という人も。

ここに登ってこの姿勢になろうとしたら、後ろに倒れる自信しかありませんが、檻の前で似たようなポーズならできるはず。ぜひ、彼らに混ざってシンクロ撮影を楽しんでみては?