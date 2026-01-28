物語コーポレーションが展開する「焼肉きんぐ」は2月25日から、「沖縄フェア」を全国で開催する。これに先立ち、1月28日から一部店舗にて同フェアの先行販売を開始した。

沖縄フェア

同フェアでは、沖縄料理を焼肉きんぐ流にアレンジしたオリジナル商品をラインナップ。食べやすいように甘辛に仕上げた「オリジナルハイサイソースで食べる 壺漬けすだれ豚バラカルビ」(649円)や、熱々の石鍋で提供する「石焼きんぐタコライス」(649円)、外はカリカリ中はしっとりの「揚げたてサーターアンダギー」(209円)などを、期間限定で提供する。販売期間は2月25日～4月下旬頃までを予定している。

期間限定のメニューは、「きんぐコース」と「プレミアムコース」、単品での注文が可能となっている。

先行販売は1月28日～3月末頃まで、福島泉店(福島)、小山店(栃木)、蒲生店(埼玉)、草加店(埼玉)、新鎌ヶ谷店(千葉)、柏豊四季店(千葉)、船橋夏見台店(千葉)、羽村店(東京)、八王子松木店(東京)、板橋前野町店(東京)、中目黒店(東京)、御経塚店(石川)、大東店(大阪)、堺美原店(大阪)、笠寺店(愛知)、曙店(愛知)、鈴鹿店(三重)、京都桃山店(京都)、岡山大供店(岡山)、福岡清水店(福岡)、佐賀日の出店(佐賀)の21店舗で実施している。