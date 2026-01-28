星野リゾートが展開する「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は4月1日～5月6日まで、「南の島の花咲くリゾナーレ」を開催する。

南の島の花咲くリゾナーレ 滞在イメージ

全18種類の花が咲き誇る「フラワーロード」を散策

ビーチへ続く散歩道「フラワーロード」では、南国らしさ満載の全18種類の花が咲き誇る。ハイビスカスやブーゲンビリア、プルメリアなど、多彩な花々を眺めながら散策して、小浜島の春の情緒に浸る。またイベント期間中は、道沿いに咲く花をスタッフが解説する「フラワーガイドウォーク」を開催する。花のストーリーや豆知識に触れながら観賞することで、旅の思い出をより色濃くする。

全18種類の花が咲くフラワーロード

南国の花の香りに癒される「バスソルトづくり」

イベント期間中は、南国に咲く花をテーマに「バスソルトづくり」(無料)を開催する。ハイビスカスや月桃、プルメリアを使用したアロマオイルやドライフラワーと、ハイビスカスカラーの岩塩を混ぜ合わせて、オリジナルバスソルトを作成する。バスソルトは部屋に持ち帰り、南国の香りに癒されるバスタイムを過ごすことができる。

南国の花を使用したバスソルトづくり

ハイビスカスとマンゴーの酸味が広がるトロピカルスムージー

イベント期間中は、ハイビスカスが香る「トロピカルスムージー」(1,000円)を販売する。見た目も華やかなスムージーは、南国感満載のマンゴーペーストに、ハイビスカスシロップとヨーグルトを合わせた甘酸っぱい酸味が特徴。春らしい色合いのスムージーが、海辺の滞在を彩る。