レインズインターナショナルが展開する「牛角」は1月29日から、「年に一度の肉の日祭り」を全国の牛角店舗で開催する。

本企画は、2月9日の「肉の日」に合わせ、より多くの人に焼肉を気軽に、身近に楽しんでもらうことを目的に実施する。長年親しまれてきた人気メニューを中心に、20品以上を何皿・何杯でも特別価格で提供する。

開催期間は2026年1月29日～2月12日まで。牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前店は対象外となり、一部店舗では商品内容や価格が異なる場合がある。利用にあたっては、着席時・会計時に公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示する必要がある。割引後の飲食代金合計が2,000円(税込)以上で利用可能。利用条件の詳細は専用ページで確認を。

牛角アイスや生ビールなど全5品が209円に

「牛角アイス(バニラ・抹茶)」(通常価格319円)や「ハイボール」(通常価格583円)、「アサヒスーパードライ(中ジョッキ)」(通常価格638円)、「牛角無糖レモンサワー」(通常価格528円)の5品を特別価格の209円で提供する。

特別価格209円 全5品

ロングセラーメニュー全10品が319円

「ジューシーカルビ」(通常価格550円)、「ピートロ(タレ、塩ダレ、味噌ダレ)」(通常価格638円)、「チキンバジル」(通常価格528円)、「ぼんちり(塩ダレ、味噌ダレ)」(通常価格528円)、「牛角キムチ」(通常価格473円)、「蜜おさつバター」(通常価格528円)、「カルビ専用ごはん(中)」(通常価格473円)は、特別価格319円となる。

特別価格319円 全10品

ねぎ塩豚カルビなど全3品が429円に

創業期からの人気メニュー「ねぎ塩豚カルビ」(通常価格638円)や「チョレギサラダ(レギュラー)」(通常価格748円)、「石鍋ごまねぎ塩ラーメン(レギュラー)」(通常価格748円)は429円で提供する。

特別価格429円 全3品

看板メニュー全3品が539円に

「熟成王様カルビ」(通常価格825円)、「牛角ハラミ」(通常価格748円)、「梅しそ冷麺(レギュラー)」(通常価格880円)は、特別価格539円となる。