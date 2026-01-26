松屋フーズホールディングスは1月28日15:00から、「シュクメルリチキンかつ定食」(990円)を一部店舗を除く全国の「松のや」にて販売する。

「シュクメルリ」は、「にんにく」と「とろけるチーズ」のホワイトソースで鶏もも肉を煮込んだジョージア料理。

2020年1月に全国の松屋にて、販売を開始した「シュクメルリ鍋定食」は、「第2回松屋復刻メニュー総選挙」「第3回松屋復刻メニュー総選挙」にて1位を獲得するほど、利用者から支持を集めた。

今回、「シュクメルリ」が松のや自慢の「チキンかつ」と融合して登場。「シュクメルリチキンかつ定食」は、にんにくのガツンとした風味が効いた濃厚なソースと、とろけるチーズを使用している。

同店ならではの「外はサクッ、中はジュワッ」としたチキンかつを合わせ、ゴロっとしたサツマイモも使用することで食べ応えのある一品に。

「シュクメルリチキンかつ」の単品価格は730円となる。

なお、松屋・松のや併設店、沖縄店舗、PA店舗では販売されない。

また、持ち帰り可能だが、みそ汁は別途料金が必要となる。記載の価格はすべて税込価格で、店内・お持ち帰りの価格は同一となる。株主優待券は「シュクメルリチキンかつ定食」に使用できるが、単品には使用できない。