最近、「たぬき」がSNSを賑わせていますが、「キツネ」だって負けてはいません。

七つそろえても願いは叶いませんが可愛いので良しとしましょう

(@kon_fox_villageより引用)

「なんて可愛らしいドラゴンボール!」と思いきや、キツネが7匹、丸くなって落ちています(笑)。こんなに可愛いなら、願いが叶わなくとも集めたくなっちゃいますね。一緒に混ざってぬくぬくしたいです!!

この投稿に、SNSでは「黒いお耳が可愛い▲ ▲」「この塊の中に混ざりたい」「きゃわいい!!! こんど行ってみよう!」「『もふもふに囲まれる』という願いは叶えられそう笑」「癒されるね〜」といった声が。また、ドラゴンボール以外にも、みたらし団子やきな粉餅に例えたり、「もふもふ天国」「冬のキツネパンまつり」などと上手いこと言う人も。ポストされるやいなやたちまち話題となり、11月25日現在で、24万ものいいねを獲得しています!

さて、この画像をポストしたのは、宮城県と山形県にまたがる蔵王連峰の麓にある民間の動物園「宮城蔵王キツネ村」(宮城県白石市)。キツネ専門の施設だなんて、珍しいですよね。大自然に広がる園内を散策すれば、キツネが付いてきたり、いたずらしてきたり。さらに、キツネを抱っこすることもできるなど、キツネ好きにはたまらない施設となっています。

これからの季節、蔵王はウィンタースポーツと樹氷シーズンに突入。願いが叶うかはさておき、心が満たされること間違いありません! 見て、遊んで、触れ合って、冬の蔵王を満喫してみてはいかがでしょうか?