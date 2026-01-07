井桁弘恵、純白ウェディングドレス姿で魅了「やっぱり特別」 20代最後の年は「いいスタートを切りたい」

俳優の井桁弘恵が、都内で行われたテレビ朝日オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』(1月10日スタート 毎週土曜23:00～)の制作発表記者会見に、藤井流星(WEST.)、七五三掛龍也(Travis Japan)、松下由樹とともに登壇した。

井桁弘恵

結婚式場をイメージした会場で行われた同会見。純白のウエディングドレスに身を包んだ井桁は、母親役の松下とともに、観客と報道陣の間に設けられたバージンロードを歩いて登壇した。

これまでもウエディングドレスを着た経験があるという井桁だが、「ウエディングドレスはやっぱり特別です」と笑顔を見せる。しかし、今作においては違った感覚もあったそうで、「いろんなお仕事をさせていただくなかで何度も着ているんですが、今回は他とは違う意味合いで、ドレスがきれいゆえに怖く見えるというか……そこは今作ならではかなと思います」と、サスペンスである今作をアピールした。

また、新年の抱負について聞かれると、井桁は「このドラマでいいスタートを切りたい」と意気込みつつ、「富士山に登るのを学生のときに一度やったことがあるんですが、その時はご来光を見れないまま帰ることになったんです。毎年登りたいと言っているんですが、今年は20代最後の年になるので、富士山に登って、ご来光を見に行きたい」と20代のうちに実現したい目標を明かした。